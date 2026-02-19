O Santos sofreu um novo transfer ban nesta quinta-feira, 19, e está impedido de registrar jogadores. A punição sofrida pelo Peixe ocorreu por conta de uma dívida com o Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. A informação foi publicada pelo ge.

Por conta do transfer ban, Christian Oliva, novo reforço do Santos, não poderá ser registrado pelo clube. O meio-campista chegou a visitar o CT Rei Pelé, realizou exames médicos e conheceu o elenco nesta quarta-feira, 18. Oliva estava no Nacional, do Uruguai, e, segundo o ge, vai assinar um contrato de três temporadas com o Peixe.

No início deste ano, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou a condenação do Santos na Fifa. Com isso, o clube teria 45 dias para pagar aproximadamente 2,56 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões) ao Arouca. O pagamento, no entanto, não aconteceu.

A diretoria tenta resolver a situação desde então, mas o entendimento era de que o pagamento poderia ser realizado até o dia 26 deste mês. Por conta dessa data limite, o transfer ban sofrido pegou o Santos de surpresa. O clube, contudo, ainda não se manifestou.

Passagem de João Basso no Santos

João Basso foi contratado pelo Santos em 2023, ano em que o Santos foi rebaixado para a Série B pela primeira vez. Desde a sua chegada, o zagueiro viveu altos e baixos, tendo recebido mais sequência apenas no início de 2025, mas perdeu espaço. Com Vojvoda, o defensor é uma das últimas opções para a zaga.

Pelo Peixe, Basso disputou 36 jogos, com três gols e uma assistência.