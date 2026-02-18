Christian Oliva é o novo volante do Santos para a atual temporada. O meio-campista estava no Nacional, do Uruguai, e chega ao Peixe como pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador, de 29 anos, já realizou exames médicos e deve ser oficializado até o fim desta semana, com contrato válido por três temporadas. A apuração é do ge.

Oliva foi revelado pelo Nacional, do Uruguai, em 2018, e ganhou sequência naquele ano. O meio-campista disputou 43 jogos na temporada 2017/18, marcou três gols e deu duas assistências. Com o destaque no clube uruguaio, o jogador se transferiu à Europa no meio da temporada europeia de 2018/19.

Passagem na Europa

O primeiro time que Oliva atuou no Velho Continente foi o Cagliari, da Itália. Em um primeiro momento, o meio-campista foi contratado por empréstimo junto ao Nacional e, no final da temporada europeia, foi adquirido em definitivo. Pelo clube italiano, o uruguaio disputou 30 partidas, com apenas dois gols e duas assistências.

Além do Cagliari, Oliva também defendeu o Valencia, da Espanha, entre fevereiro e junho de 2021, por empréstimo. A passagem no time espanhol, porém, não foi de grandes números, tendo disputado apenas nove jogos, com duas assistências. Oliva retornou ao clube italiano, permaneceu lá até fevereiro de 2022 e se transferiu ao Talleres, da Argentina.

Retorno à América Latina

Oliva defendeu o Talleres durante duas temporadas, disputou 54 jogos pelo clube e deu apenas uma assistência. Em agosto de 2023, chegou por empréstimo até o final da temporada ao Juárez, do México, onde atuou em dez jogos, com duas assistências. Após o fim do vínculo com o time mexicano, retornou a equipe argentina e se transferiu ao Nacional em janeiro de 2024.

Em sua segunda passagem pelo clube uruguaio, Oliva jogou 45 partidas, com três gols e cinco assistências. Desde seu retorno ao time de Montevidéu, o jogador conquistou o Campeonato Uruguaio e a Supercopa do Uruguai, ambos em 2025.