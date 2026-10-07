Em um confronto direto pelo meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás fez valer o mando de campo e venceu o Athletic-MG por 2 a 1 na noite desta terça-feira, 6.

Jogando no estádio Hailé Pinheiro, a equipe esmeraldina dominou a posse de bola e contou com a estrela de seus jogadores reservas para garantir o triunfo nos acréscimos da partida, válida pela 32ª rodada da competição.

Domínio goiano e gols na etapa final

O técnico Mozart armou o Goiás no 4-2-3-1, buscando o controle do jogo desde o início contra o 3-5-1-1 do Athletic-MG, comandado por Alex. A estratégia resultou em 63% de posse de bola para os donos da casa e um volume ofensivo de 20 finalizações totais contra 17 dos visitantes.

Apesar da movimentação, o primeiro tempo foi marcado pelo placar zerado e por cartões amarelos para Lucas Lima e Luiz Felipe, do lado goiano, e Diogo Batista, pelos mineiros.

A história do jogo começou a mudar a partir das substituições. Acionado aos 45 minutos da primeira etapa, Luiz Felipe Clemente de Almeida abriu o placar para o Goiás aos 58 minutos, aproveitando assistência de Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro.

A resposta do Athletic-MG, no entanto, foi rápida. Aos 63 minutos, João Miguel recebeu passe de Kauan Rodrigues da Silva e superou o goleiro Tadeu para deixar tudo igual no marcador.

O jogo seguiu aberto, exigindo trabalho dos goleiros: Luan Polli terminou a partida com cinco defesas pelo lado mineiro, enquanto Tadeu interveio quatro vezes.

Decisão nos acréscimos e situação na tabela

Quando o empate parecia encaminhado, o banco de reservas do Goiás voltou a fazer a diferença. Aos 91 minutos, Lucas Rodrigues, que havia entrado na vaga de Filipe Machado aos 69 minutos, marcou o gol da vitória esmeraldina.

A jogada decisiva contou com a assistência de Luiz Felipe Clemente de Almeida, consolidando a noite inspirada das alterações promovidas pela comissão técnica.

Com o resultado, o Goiás, que vinha de um retrospecto de duas vitórias nos últimos cinco jogos, chega aos 45 pontos em 32 partidas, distanciando-se do próprio Athletic-MG.

A equipe mineira, que iniciou a rodada na 14ª posição com os mesmos 42 pontos dos goianos, permanece estacionada na tabela. O Goiás volta a campo no próximo domingo, 11, para enfrentar o Operário-PR. Já o Athletic-MG busca a recuperação na terça-feira, 13, quando recebe o Londrina.