Grêmio x Atlético: Onde assistir ao confronto decisivo pela Copa do Brasil?

Athletic e Grêmio se enfrentam em um duelo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo, que promete ser emocionante, está marcado para esta quarta-feira, 12 de março de 2025, às 19h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam avançar para a próxima fase do torneio, trazendo expectativas altas para seus torcedores.

O Grêmio chega a este confronto após uma vitória suada nos pênaltis contra o São Raimundo, enquanto o Athletic vem embalado após eliminar o Barcelona-BA. Este jogo é crucial para ambos os times, que buscam não apenas a classificação, mas também a recuperação de resultados recentes em seus campeonatos estaduais.

Camisa do Athletic – Fonte: Instagram/@athleticclubfutebol

Onde assistir Athletic x Grêmio ao vivo.

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo entre Athletic e Grêmio poderão assistir à transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Prime Video. Esta plataforma tem se destacado por oferecer uma cobertura abrangente dos jogos da Copa do Brasil, permitindo que os fãs do futebol brasileiro não percam nenhum detalhe das partidas.

Quais são os palpites para o jogo.

Especialistas em futebol têm opiniões variadas sobre o resultado do confronto. André Donke prevê uma vitória apertada do Grêmio por 1 a 0. Rafael Marques, por sua vez, acredita em um placar de 2 a 1 a favor do Grêmio. Já Rodrigo Bueno aposta em um empate emocionante de 2 a 2. Esses palpites refletem a expectativa de um jogo equilibrado e disputado.

Escalações prováveis de Athletic e Grêmio.

O técnico do Athletic, Roger, deve manter a base da equipe que se classificou na última fase, apesar das ausências de Jefferson e Matheus Mega devido a lesões. A provável escalação inclui Diego Vítor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Amorim (ou Wallisson) e David Braga; Welinton Torrão, Alason Carioca (ou Mateus Gonçalves) e Lincoln.

Do lado do Grêmio, o retorno de Jemerson após suspensão é uma boa notícia. No entanto, o time enfrenta desfalques importantes, como Edenílson, suspenso, além de Rodrigo Ely, Cuéllar e Kannemann, que estão lesionados. Aravena é dúvida para a partida. A equipe deve entrar em campo com Tiago Volpi; Igor Serrote (ou João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti, Dodi (ou Cristian Olivera), Monsalve (ou Cristaldo) e Amuzu; Arezo (ou Braithwaite).

Arbitragem do confronto.

A arbitragem do jogo ficará a cargo de Matheus Delgado Candançan, com o auxílio de Neuza Ines Back e Rafael Tadeu Alves de Souza. A escolha de uma equipe de arbitragem experiente é fundamental para garantir a lisura e a justiça durante a partida, que promete ser intensa e disputada.

Fonte: ESPN

