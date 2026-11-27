Com o acesso conquistado diante do Atlético-GO nos playoffs da Série B de 2026, o Vila Nova encerrou um jejum de quatro décadas e garantiu sua décima participação na história da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes do retorno confirmado para a temporada de 2027, o clube goiano havia disputado a elite nacional em nove oportunidades — entre 1963 e 1985, abrangendo edições da antiga Taça Brasil, da Copa Brasil e da Taça de Ouro.
Somando as nove campanhas anteriores na primeira divisão, o Vila Nova acumula 109 partidas disputadas, com 32 vitórias, 29 empates e 48 derrotas, além de 109 gols marcados e 150 sofridos.
Estreia na Taça Brasil de 1963
A primeira participação do Vila Nova na elite nacional ocorreu na Taça Brasil de 1963, credenciado pelo título estadual de 1962, na edição que marcou a estreia de representantes de Goiás e do Distrito Federal. Na fase preliminar da Zona Sul, pelo Grupo Central, o time goiano eliminou o Defelê-DF com duas vitórias: 2 a 0 em casa e 3 a 0 fora.
Na etapa seguinte, equivalente às quartas de final da zona, enfrentou o Rio Branco-ES. Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0 e perder o segundo pelo mesmo placar, acabou eliminado no jogo extra por 1 a 0, encerrando a competição na 12ª colocação geral entre os 20 participantes — sua melhor posição na tabela final de uma edição da Série A —, com seis pontos em cinco partidas (três vitórias e duas derrotas, marcando seis gols e sofrendo dois).
Segunda participação seguida em 1964
Novamente como campeão goiano, o Vila Nova disputou a Taça Brasil de 1964, que contou com 22 clubes. Na fase preliminar do Grupo Central, superou o Cruzeiro do Sul-DF ao vencer por 3 a 1 na ida e empatar por 2 a 2 na volta.
Assim como no ano anterior, o caminho foi interrompido pelo Rio Branco-ES na fase seguinte: depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Vila Nova perdeu o duelo de volta por 4 a 0 e caiu na partida extra por 2 a 0. No balanço final, terminou em 15º lugar geral, somando cinco pontos em cinco jogos (duas vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols marcados e dez sofridos).
Retorno na Copa Brasil de 1977
Após treze anos ausente da primeira divisão, o Vila Nova voltou à elite em 1977, em torneio disputado por 62 clubes. Na fase inicial, integrou o Grupo D ao lado de Botafogo, Vasco da Gama, Goytacaz, Brasília, Americano, Goiás, Atlético-PR, Londrina e Goiânia. Sem conseguir vencer nessa etapa, encerrou a chave na décima e última colocação com três pontos em nove jogos (três empates e seis derrotas, marcando cinco gols e sofrendo 14).
Direcionado para a repescagem, integrou o Grupo P ao lado de Londrina, Goiás, Atlético-PR e Goiânia. Conquistou sua única vitória naquela edição, somou quatro pontos em quatro jogos (uma vitória, um empate e duas derrotas, com seis gols pró e seis contra) e terminou em quarto lugar na chave, fechando o torneio na 59ª colocação geral.
Campanha de 1978
Em 1978, em campeonato que reuniu 74 equipes, o Vila Nova ficou em oitavo lugar no Grupo C da primeira fase — que tinha Corinthians, Goiás, Mixto, Operário-MS, Santos, Brasília, Comercial-MS, Desportiva Ferroviária, Dom Bosco, Anapolina e Rio Branco-ES —, somando dez pontos em 11 partidas (três vitórias, três empates e cinco derrotas, com nove gols marcados e 12 sofridos).
Na repescagem, integrou o Grupo C ao lado de Dom Bosco, Comercial-MS, Desportiva Ferroviária, Rio Branco-ES e Anapolina. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos (cinco gols marcados e sete sofridos), somou cinco pontos e terminou em terceiro lugar na chave, sendo eliminado. No geral, fechou a competição na 50ª posição.
Destaque na primeira fase em 1979
Em 1979, na maior edição em número de participantes da história (94 clubes), o Vila Nova disputou sua campanha de maior pontuação na era anterior aos pontos corridos. Alocado diretamente entre os 20 clubes dos grupos considerados principais da primeira fase, integrou o Grupo H ao lado de Cruzeiro, Goiás, Atlético-MG, Dom Bosco, Ceará, Vitória, Bahia, Remo e Nacional-AM, avançando na vice-liderança com 12 pontos em nove jogos (quatro vitórias, quatro empates e uma derrota — além de um ponto extra pelo regulamento —, com 13 gols marcados e oito sofridos).
Na segunda fase, caiu no Grupo N ao lado de Vitória, Uberlândia, Fluminense, Campo Grande, XV de Jaú, Maranhão e Itabaiana. Somou nove pontos em sete jogos (duas vitórias e cinco empates, com seis gols pró e três contra), terminando na quarta colocação e sendo eliminado, pois apenas os dois primeiros avançavam. Na classificação final, encerrou sua participação em 21º lugar geral.
Criação da Taça de Ouro em 1980
Na edição de 1980, quando a CBF reformulou o campeonato e instituiu a Taça de Ouro com 44 participantes, o Vila Nova integrou o Grupo B da primeira fase ao lado de Atlético-MG, Fluminense, Palmeiras, Ceará, Guarani, Vitória, Desportiva Ferroviária, América de Natal e Flamengo-PI.
Como apenas os sete primeiros avançavam, a equipe goiana acabou eliminada logo na etapa inicial ao terminar na nona colocação da chave, com seis pontos em nove jogos (duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, marcando cinco gols e sofrendo 15), encerrando o campeonato na 36ª posição geral.
Eliminação precoce em 1981
Classificado como campeão goiano de 1980, o Vila Nova disputou a Taça de Ouro de 1981 no Grupo A da primeira fase, enfrentando Vasco da Gama, Ponte Preta, Colorado, Bangu, Internacional, Inter de Limeira, Vitória, Joinville e Londrina.
Em campanha irregular, somou cinco pontos em nove partidas (duas vitórias, um empate e seis derrotas, com oito gols marcados e 16 sofridos), terminando em nono lugar no grupo e ficando fora da segunda fase. Na classificação final entre os 44 competidores, ocupou a 40ª colocação.
Avanço à segunda fase em 1983
Novamente credenciado pelo título estadual, o Vila Nova voltou à elite em 1983 e conseguiu superar a primeira fase no Grupo F, que reuniu America-RJ, Atlético-MG, Juventus-SP e Rio Branco-ES em turno e returno. Com sete pontos em oito jogos (três vitórias, um empate e quatro derrotas, nove gols pró e dez contra), terminou em terceiro lugar na chave e avançou.
Na segunda fase, porém, ficou na quarta e última colocação do Grupo K — atrás de São Paulo, Colorado e Uberaba —, somando três pontos em seis partidas (uma vitória, um empate e quatro derrotas, com cinco gols marcados e 13 sofridos). No total, encerrou o torneio na 25ª posição geral entre os 44 participantes.
Última aparição antes do jejum em 1985
A nona e última participação do Vila Nova antes do acesso de 2026 aconteceu em 1985, após conquistar o Campeonato Goiano de 1984. Em campeonato dividido entre grupos de ranking e grupos estaduais, a equipe integrou o Grupo D na primeira fase ao lado de Bangu, Ponte Preta, Joinville, Brasil de Pelotas, Brasília, Pinheiros-PR, Leônico, Desportiva Ferroviária, Uberlândia, Villa Nova-MG e Corumbaense.
No primeiro turno, ficou em 11º lugar com oito pontos, mas reagiu no returno e terminou a etapa na quarta colocação, somando 12 pontos. No agregado dos dois turnos, fechou a primeira fase em sétimo lugar do Grupo D, com 20 pontos em 22 jogos (sete vitórias, seis empates e nove derrotas, marcando 25 gols e sofrendo 34), ficando fora da segunda fase e encerrando o torneio na 34ª posição geral entre os 44 participantes.
Nos anos seguintes, com as sucessivas reduções no número de clubes da primeira divisão e a reorganização das divisões de acesso, o Vila Nova passou a disputar as Séries B e C até quebrar a espera de 41 anos para retornar à elite em 2027.