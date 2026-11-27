O Vila Nova está de volta à elite do futebol brasileiro. Na noite desta sexta-feira, 27, o time goiano derrotou o rival Atlético-GO por 2 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta da segunda fase da Série B, e confirmou o acesso à Série A de 2027 — encerrando um jejum de 41 anos longe da primeira divisão nacional, competição que não disputava desde 1985. Após empatar o duelo de ida fora de casa, a equipe comandada por Guto Ferreira apostou na objetividade para vencer o clássico e carimbar a vaga.

Eficiência contra a posse de bola

A proposta tática das equipes ficou evidente nos números do confronto. O Atlético-GO, dirigido por Roger Silva no esquema 4-2-3-1, terminou a partida com 65% de posse de bola e 417 passes trocados, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras — acertando apenas uma finalização no alvo defendido por Helton Leite, que fez uma defesa no jogo.

Do outro lado, o Vila Nova teve 35% de posse, mas foi muito mais incisivo: finalizou 15 vezes no total e acertou cinco na direção da meta, exigindo quatro defesas do goleiro Paulo Vítor. A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela forte disputa física, refletida nas 39 faltas cometidas ao longo da partida e nos cartões amarelos aplicados a Willian Prado, Gustavo Coutinho e Guilherme Lopes antes do intervalo.

Gol contra abre caminho para o acesso

O placar foi inaugurado logo no início do segundo tempo. Aos oito minutos da etapa complementar (53 de jogo), Junior Barreto desviou contra o próprio patrimônio e colocou o Vila Nova em vantagem no OBA, deixando o clube ainda mais próximo do retorno à Série A.

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Em busca da reação para evitar a eliminação, o Atlético-GO promoveu três substituições simultâneas cinco minutos depois, com as entradas de Gustavo Maia, Marrony e João Pedro nas vagas de José Domingos, David Terans e Daniel Peixoto.

João Vieira define a vitória e a festa no OBA

Mesmo com a postura ofensiva do adversário, foi o Vila Nova quem voltou a marcar para selar a subida de divisão. Aos 32 minutos do segundo tempo (77 de partida), João Vieira aproveitou assistência de Marquinhos Gabriel e balançou as redes, definindo o 2 a 0 que deu início à festa da torcida colorada nas arquibancadas.

Na reta final, os treinadores seguiram promovendo alterações nas formações, e o Vila Nova administrou a vantagem até o apito final — em etapa que ainda teve cartões amarelos para Dellatorre e Everton Galdino. Com o triunfo decisivo nos playoffs da Série B, o clube goiano junta-se a Novorizontino e Juventude entre os promovidos à primeira divisão nacional de 2027.