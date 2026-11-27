O retorno do Vila Nova à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após 41 anos foi construído sobre uma base de regularidade ao longo das 38 rodadas da etapa classificatória da Série B de 2026. Terceiro colocado na fase regular com 66 pontos — somando 19 vitórias, nove empates e dez derrotas —, o clube goiano ingressou na zona de classificação ainda na quarta rodada e não deixou mais o grupo dos seis primeiros até confirmar a promoção diante do rival Atlético-GO nos playoffs.
Diferentemente de temporadas anteriores marcadas por quedas de rendimento no segundo turno, a equipe sustentou o equilíbrio entre os dois turnos da competição nacional. Comandado por Guto Ferreira, contratado em março para reestruturar o futebol após o início do ano, o time transformou o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) em seu principal trunfo, encerrando a etapa inicial com a melhor campanha como mandante do torneio e sem perder nenhum clássico local ao longo do campeonato.
Consistência nos turnos e desempenho como mandante
A solidez em Goiânia garantiu ao Vila Nova a gordura necessária para atravessar os momentos de maior oscilação fora de casa sem colocar a vaga nos playoffs em risco. Ao longo das 19 partidas disputadas em seus domínios na fase regular, o clube impôs ritmo intenso e acumulou pontos decisivos contra concorrentes diretos pela parte de cima da tabela, fechando a primeira etapa atrás apenas do campeão Novorizontino e do vice-campeão Juventude — ambos promovidos de forma direta.
Nos clássicos diante do Atlético-GO durante a fase de pontos corridos, o Vila Nova também estabeleceu superioridade que se refletiria no mata-mata. A invencibilidade nos confrontos diretos ao longo da temporada regular garantiu não apenas pontos cruciais na classificação, mas também a vantagem de decidir a vaga no OBA e jogar por dois resultados iguais na fase eliminatória por ter encerrado a etapa classificatória em terceiro lugar, contra o sexto posto ocupado pelo rival.
Pilares do elenco e superação de baixas na reta final
A espinha dorsal da campanha combinou jogadores experientes em acessos nacionais com peças decisivas no setor ofensivo. No sistema defensivo, o goleiro Helton Leite e o zagueiro Tiago Pagnussat deram segurança à equipe que esteve entre as menos vazadas da Série B, enquanto o meio-campo ganhou controle de ritmo e bola parada com a chegada e afirmação de Marquinhos Gabriel e a consistência do volante João Vieira. No ataque, os gols de Janderson e a movimentação de Dellatorre sustentaram a produção ofensiva ao longo do ano.
Na reta final das 38 rodadas, a comissão técnica precisou administrar baixas relevantes no grupo titular sem perder competitividade. O atacante Rafa Silva passou por uma artroscopia que o tirou da sequência decisiva, enquanto o lateral-direito Hayner tornou-se desfalque após ter prisão preventiva decretada pela Justiça do Espírito Santo às vésperas dos playoffs. Mesmo diante das ausências, o elenco manteve o padrão tático implantado por Guto Ferreira — que chegou ao sexto acesso de sua carreira na Série B, igualando o recorde histórico de Givanildo de Oliveira — e coroou a campanha colocando o Vila Nova novamente na Série A após sua última participação em 1985.