RB Bragantino x Criciúma: horário, escalações e onde assistir

A temporada de 2024 do Brasileirão apresentou desafios para muitas equipes da Série A, incluindo o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista experimentou altos e baixos, lutando para manter-se na elite do futebol nacional. Porém, nas últimas rodadas, a equipe mostrou recuperação, destacando-se a vitória contra o Athletico-PR, que foi crucial para subir na tabela.

Publicidade

Com o fim do campeonato se aproximando, cada ponto conquistado se torna vital. O jogo contra o Criciúma na rodada final é uma chance valiosa para o Bragantino assegurar sua posição na primeira divisão. Jogando em casa, no estádio Nabi Abi Chedid, o time tem a possibilidade de encerrar a temporada em alta diante de sua torcida.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Cenário para Red Bull Bragantino x Criciúma

O confronto entre Red Bull Bragantino e Criciúma na 38ª rodada do Brasileirão é decisivo para o time da casa. O Bragantino, ainda tentando escapar do rebaixamento, enfrenta o Criciúma, que já está rebaixado. Essa partida, marcada para 8 de dezembro de 2024, é uma oportunidade crucial para o Massa Bruta se manter na primeira divisão com uma vitória.

O recente desempenho do Bragantino, especialmente a surpreendente vitória fora de casa contra o Athletico-PR, deu confiança à equipe. Sem novas lesões ou suspensões e com o atacante Eduardo Sasha em boa fase, as expectativas são altas para esse confronto-chave.

Preparação do Bragantino para o Confronto

A preparação para enfrentar o Criciúma incluiu manter a mesma formação vitoriosa usada contra o Furacão. O técnico Fernando Seabra tem apostado em uma equipe que mistura juventude e experiência, resultando em um futebol mais coeso e organizado. A presença de Sasha tem sido essencial para o desempenho ofensivo do time.

Publicidade

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; John John, Vinicinho e Eduardo Sasha.

O Criciúma, já rebaixado, iniciou sua reformulação e não contará com alguns de seus principais jogadores em Bragança Paulista. Isso pode ser uma vantagem para o Bragantino, que enfrentará um time adversário desfalcado e sem pressão por vitória.

Alisson; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Jhonata Robert e Ronald; Arthur Caíke e Bolasie.

Expectativas Futuras para o Red Bull Bragantino

Independentemente dos resultados desta temporada, o Red Bull Bragantino já está focado no futuro na Série A. A diretoria trabalha para ajustar o elenco e fortalecer as áreas que necessitam de melhoria. A meta é que, com os ajustes corretos, a equipe possa competir em um nível mais alto na próxima temporada.

Com a chance de permanecer na Série A, o Bragantino pode continuar atraindo talentos e investimentos, fortalecendo sua posição no campeonato. A manutenção na elite do futebol não apenas melhora a moral do time, mas também oferece melhores perspectivas financeiras e de patrocínio para os anos seguintes.

O Impacto da Torcida nos Jogos Finais

A torcida do Bragantino tem sido um fator decisivo na reta final do campeonato. O apoio das arquibancadas do Nabi Abi Chedid serve como motivação para o elenco. A presença dos fãs no estádio em Bragança Paulista é um incentivo extra para o time lutar pela permanência na Primeira Divisão.

Com uma estratégia clara e o suporte de sua torcida, o Red Bull Bragantino tem a chance de encerrar a temporada com uma performance convincente, garantindo sua vaga na Série A e pavimentando o caminho para crescimento e sucesso no futebol brasileiro.