Durante entrevista coletiva concedida no Morumbis, o executivo de futebol Rafinha comentou a repercussão da declaração feita no começo de 2026 por Hernán Crespo, ex-técnico do clube, sobre a meta de alcançar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente do São Paulo, a manifestação do treinador argentino teve um caráter de autodefesa para proteger a equipe.

Discurso público e cobrança interna

De acordo com Rafinha, a postura adotada publicamente pelo ex-treinador contrastava com a mensagem trabalhada nos bastidores. O executivo ressaltou que, enquanto externamente a pontuação mínima era citada com cautela, as reuniões com o elenco mantinham a exigência de competir por títulos.

“Esse fala eu vejo mais como uma autodefesa do que uma análise do grupo, do desempenho do grupo, acho que vejo mais como autodefesa, porque se ele implanta, se ele coloca para fora que o clube tem que ter o foco nos 45 pontos, e dentro, para os jogadores ele fala que nós vamos ser campeão brasileiro, eu vejo mais como uma autodefesa do que como uma análise do elenco, da competição”, disse.

O diretor ressaltou que a definição de demitir o argentino partiu pelo mau desempenho dele à frente do São Paulo e pelos resultados do trabalho no começo de 2026.

“O Crespo não foi demitido do São Paulo por falar que o foco era fazer 45 pontos. Ninguém vai ser demitido do clube por uma frase… Ele foi demitido pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo no São Paulo desde o ano passado. Foi uma conversa de todo o processo, todo o trabalho que envolvia o Crespo”, afirmou Rafinha.

Mudanças no departamento de futebol

A manifestação ocorreu no contexto de encerramento da temporada, logo após a vitória tricolor por 3 a 1 diante do Remo. Na mesma ocasião, Rafinha e o treinador Dorival Júnior comunicaram publicamente a saída de seus respectivos cargos na diretoria e na comissão técnica.