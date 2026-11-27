O técnico Dorival Júnior chamou a atenção para as semelhanças administrativas e estruturais enfrentadas por São Paulo e Corinthians nos últimos anos. Com passagem recente pelos dois clubes paulistas, o treinador detalhou as conexões de bastidores que marcaram sua trajetória em ambas as instituições.

O que aproxima o momento dos dois clubes?

Segundo o treinador, os cenários fora de campo apresentam forte paralelo. Entre os fatores recorrentes, destacam-se transições e disputas de poder na diretoria, atritos políticos internos e cobranças pesadas da arquibancada. Para o comandante, a complexidade administrativa impõe dificuldades similares no cotidiano de trabalho dos dois gigantes paulistas.

“Eu trabalhei em dois clubes que tiveram problemas muito próximos, muito iguais, problemas muito difíceis de serem resolvidos. E mesmo assim, em momento nenhum, essas duas equipes passaram perto sequer da zona da degola do Campeonato Brasileiro, o que seria terrível para qualquer um de nós”, afirmou o treinador.

Dorival destacou que a crise no São Paulo dentro e fora de campo tornaram a temporada ainda mais complexa do que a experiência no Timão. “Os cenários eram muito próximos, os cenários eram muito parecidos, mas as dificuldades foram ainda muito maiores do que acabaram acontecendo, mesmo com o conhecimento de tudo isso que havíamos passado”, disse.

Quais são os principais entraves financeiros?

Além das tensões políticas, as restrições financeiras e operacionais no mercado da bola formam outro elo entre as duas agremiações. Dorival pontuou punições como o transfer ban, que limitam diretamente a capacidade de investimento, registro de atletas e montagem de elenco em momentos críticos das competições.

Como a instabilidade afeta os elencos em campo?

O técnico também observou que o desgaste dos bastidores costuma reverberar no rendimento desportivo e elevar a pressão sobre os atletas. Dorival enfatizou a necessidade de blindar o departamento de futebol para manter o foco competitivo e buscar estabilidade técnica diante das turbulências institucionais enfrentadas por são-paulinos e corintianos.