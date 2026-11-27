Ao comunicar sua saída do cargo no São Paulo, o executivo de futebol Rafinha avaliou os desafios enfrentados pela equipe ao longo da temporada. O dirigente destacou a dedicação dos atletas em meio às cobranças e aos momentos de instabilidade no clube.

Postura do grupo de trabalho

O executivo também ressaltou o empenho profissional dos jogadores diante do cenário de pressão enfrentado no decorrer das competições e afirmou que o compromisso dos atletas evitou uma tragédia ao fim da temporada.

“Eles foram os responsáveis por nós estarmos terminando a temporada dessa forma, não como gostaríamos, mas foram os responsáveis para não ter um final de ano uma tragédia aqui no clube do São Paulo, como muita gente mencionou”, disse Rafinha.

O ex-lateral ainda pontuou uma fala do técnico Dorival quando ele afirmou que o fim da temporada não foi da forma como eles gostariam, mas que a comissão técnica e diretoria conseguiram controlar o cenário de crise.

“Como o professor Dorival falou, não é da forma que estamos terminando, mas poderia ser pior esse fim de ano do nosso São Paulo, e graças a Deus não está sendo terrível como algumas pessoas vinham falando”, completou.

Desafios e apoio da torcida

O dirigente ainda detalhou a rotina de trabalho diário e agradeceu aos torcedores tricolores, além de reconhecer a postura do grupo de atletas diante das adversidades esportivas.

“Me entreguei de corpo e alma para esse clube todos os dias. Foram dias difíceis. Não conseguíamos desfrutar dessa temporada. O futebol é um esporte maravilhoso que temos que desfrutar. Se formos reclamar de todos os problemas, ficaremos aqui até amanhã. Agradecer principalmente aos torcedores, que mesmo descontentes com a situação do clube não largaram a mão do clube, aos jogadores que acho que se não fossem esses jogadores, o São Paulo estaria em uma situação pior”, afirmou.