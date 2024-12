Qual time da série A 2025 que nunca ganhou um Brasileirão?

O Ceará Sporting Club, um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, possui uma história rica em competições regionais, mas ainda busca firmar-se no cenário nacional. A conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 representa uma nova oportunidade para o time cearense mostrar seu potencial em competições de elite.

A equipe, conhecida como Vozão, celebrou suas maiores conquistas no circuito regional, vencendo três edições da Copa do Nordeste (2015, 2020 e 2023) e acumulando 46 títulos estaduais. No entanto, a espera por um título nacional contínua, o que motiva o clube e sua torcida.

Qual foi o desempenho do Ceará na Série B 2024?

O Ceará garantiu seu retorno à Série A ao finalizar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 em quarto lugar, somando 64 pontos. Com uma campanha composta por 19 vitórias, sete empates e 12 derrotas, o clube mostrou determinação e competitividade ao longo das 38 rodadas. Este desempenho sólido demonstra o potencial do time em manter-se entre os grandes do futebol brasileiro.

O Ceará já chegou perto de conquistar um título nacional?

Embora ainda não tenha levantado uma taça nacional, o Ceará já esteve próximo de tal feito em ocasiões anteriores. Em 1994, o clube disputou a final da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Grêmio. Além disso, na temporada de 1964 do Campeonato Brasileiro, o Vozão chegou até a semifinal, onde acabou sendo eliminado pelo Flamengo.

Como o Ceará se compara a outros times cearenses no futebol nacional?

Comparado a seu principal rival, o Fortaleza, o Ceará ainda busca o reconhecimento nacional que o Leão do Pici alcançou em 2018 ao conquistar a Série B. Desde então, o Fortaleza conseguiu manter boas campanhas na Série A, o que exerce pressão sobre a equipe alvinegra para alcançar feitos semelhantes e conquistar títulos nacionais.

Os desafios e as perspectivas do Ceará na Série A em 2025

Com o retorno à Série A, o Ceará enfrentará desafios significativos. A competição é conhecida por seu alto nível técnico e pela exigência de um elenco forte e consistente. No entanto, a história de superação do Ceará na Série B é um indicador positivo de que o clube pode competir de igual para igual com os mais fortes. A busca por boas contratações e o foco em uma gestão eficiente do elenco serão cruciais para garantir uma campanha bem-sucedida e, eventualmente, alcançar o sonho de um título nacional.