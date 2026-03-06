Neymar não foi a campo para participar do treino tático do Santos nesta quinta-feira, 5, no CT Rei Pelé. Conforme apurou o ge, o camisa 10 do Peixe enfrenta um desgaste muscular leve e, por isso, realizou um controle de carga no CT. O portal ainda apurou que o jogador não tem lesão, mas foi poupado para evitar a piora das dores relatadas.

Apesar do susto, Neymar, por enquanto, não preocupa para o próximo compromisso de seu time. O Santos volta a campo na próxima terça-feira, 10, contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), no Maião, em duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

De acordo com o ge, os próximos treinos vão indicar se Neymar vai jogar ou não como titular contra o Mirassol. Além da preocupação pelo Brasileirão, o camisa 10 pretende retornar à Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo e a próxima convocação será no dia 16 de março. Nesta Data Fifa, o Brasil enfrenta a França, no dia 26 deste mês, e a Croácia, no dia 31.

No início deste ano, Neymar se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo e perdeu alguns jogos pelo Santos. O retorno do jogador só aconteceu na vitória por 6 a 0 diante do Velo Clube, pela 8ª rodada do Paulistão, quando atuou por 45 minutos. Além desta partida, Neymar jogou contra o Novorizontino, nas quartas de final do Paulistão, e contra o Vasco, na 4ª rodada do Brasileirão.

Nas três partidas que disputou até o momento na temporada, Neymar soma dois gols, ambos contra o Vasco, e uma assistência, no confronto diante do Velo Clube.

Números de Neymar pelo Santos em 2026

3 jogos

2 gols

1 assistência