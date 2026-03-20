A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 foi definida nesta quinta-feira, 19, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Hegemônico na competição desde 2019, o Brasil tem seis representantes nesta edição: o Flamengo, atual campeão, além de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e o estreante Mirassol.

Haverá duelos entre campeões da competição já na primeira fase. O atual vencedor Flamengo encara o também tetra Estudiantes-ARG. O hexacampeão Boca Juniors-ARG está no grupo do bicampeão Cruzeiro, enquanto o pentacampeão Peñarol-URU é adversário do Corinthians, campeão em 2012.

Os grupos da Libertadores 2026

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes-ARG

Cusco-PER

Independiente Medellín-COL

GRUPO B

Nacional-URU

Universitario-PER

Coquimbo Unido-CHI

Tolima-COL

GRUPO C

Fluminense

Bolívar-BOL

Deportivo La Guaira-VEN

Independiente Rivaldalvia-ARG

GRUPO D

Boca Juniors-ARG

Cruzeiro

Universidad Católica-CHI

Barcelona-EQU

GRUPO E

Peñarol-URU

Corinthians

Santa Fe-COL

Platense-ARG

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño-PAR

Junior-COL

Sporting Cristal-PER

GRUPO G

LDU Quito-EQU

Lanús-ARG

Always Ready-BOL

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle-EQU

Libertad-PAR Rosario Central-ARG Universidad Central-VEN