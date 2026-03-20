A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 foi definida nesta quinta-feira, 19, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Hegemônico na competição desde 2019, o Brasil tem seis representantes nesta edição: o Flamengo, atual campeão, além de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e o estreante Mirassol.
Haverá duelos entre campeões da competição já na primeira fase. O atual vencedor Flamengo encara o também tetra Estudiantes-ARG. O hexacampeão Boca Juniors-ARG está no grupo do bicampeão Cruzeiro, enquanto o pentacampeão Peñarol-URU é adversário do Corinthians, campeão em 2012.
Os grupos da Libertadores 2026
GRUPO A
Flamengo
Estudiantes-ARG
Cusco-PER
Independiente Medellín-COL
GRUPO B
Nacional-URU
Universitario-PER
Coquimbo Unido-CHI
Tolima-COL
GRUPO C
Fluminense
Bolívar-BOL
Deportivo La Guaira-VEN
Independiente Rivaldalvia-ARG
GRUPO D
Boca Juniors-ARG
Cruzeiro
Universidad Católica-CHI
Barcelona-EQU
GRUPO E
Peñarol-URU
Corinthians
Santa Fe-COL
Platense-ARG
GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño-PAR
Junior-COL
Sporting Cristal-PER
GRUPO G
LDU Quito-EQU
Lanús-ARG
Always Ready-BOL
Mirassol
GRUPO H
Independiente del Valle-EQU
Libertad-PAR Rosario Central-ARG Universidad Central-VEN