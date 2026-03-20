A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 foi definida nesta quinta-feira, 19, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Hegemônico na competição desde 2019, o Brasil tem seis representantes nesta edição: o Flamengo, atual campeão, além de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e o estreante Mirassol.

Haverá duelos entre campeões da competição já na primeira fase. O atual vencedor Flamengo encara o também tetra Estudiantes-ARG. O hexacampeão Boca Juniors-ARG está no grupo do bicampeão Cruzeiro, enquanto o pentacampeão Peñarol-URU é adversário do Corinthians, campeão em 2012.

Grupos da Libertadores 2026 – Conmebol/Divulgação

Os grupos da Libertadores 2026

GRUPO A 

Flamengo
Estudiantes-ARG
Cusco-PER
Independiente Medellín-COL

GRUPO B 

Nacional-URU
Universitario-PER
Coquimbo Unido-CHI
Tolima-COL

GRUPO C 

Fluminense
Bolívar-BOL
Deportivo La Guaira-VEN
Independiente Rivaldalvia-ARG

GRUPO D

Boca Juniors-ARG
Cruzeiro
Universidad Católica-CHI
Barcelona-EQU

GRUPO E 

Peñarol-URU
Corinthians
Santa Fe-COL
Platense-ARG

GRUPO F 

Palmeiras
Cerro Porteño-PAR
Junior-COL
Sporting Cristal-PER

GRUPO G

LDU Quito-EQU
Lanús-ARG
Always Ready-BOL
Mirassol

GRUPO H 

Independiente del Valle-EQU
Libertad-PAR Rosario Central-ARG Universidad Central-VEN