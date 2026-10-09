O Novorizontino construiu sua vitória logo nos primeiros minutos para bater o Náutico por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 8, nos Aflitos, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo letal no começo do confronto, a equipe visitante superou o volume de jogo dos donos da casa para garantir os três pontos e se manter firme na parte de cima da tabela de classificação.

Eficiência no início define o placar

A partida começou com o Novorizontino demonstrando precisão. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Nicolas Morês da Cruz abriu o placar após receber assistência de Luís Oyama. Sem dar tempo para a reação do Náutico, os visitantes ampliaram aos 14 minutos, quando Romulo Azevedo Simão converteu uma cobrança de pênalti. A partir da desvantagem, o time comandado por Bruno Pivetti, armado em um 4-2-3-1, passou a reter a bola, terminando o jogo com 66% de posse e 518 passes trocados, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances reais.

Controle sem a bola e solidez defensiva

Mesmo com apenas 34% de posse de bola e 263 passes, o Novorizontino de Enderson Moreira foi mais perigoso ao longo dos 90 minutos. A equipe paulista finalizou 12 vezes, sendo cinco no alvo, o que obrigou o goleiro Muriel a fazer três defesas. Do outro lado, o Náutico arriscou seis finalizações, mas apenas uma exigiu intervenção do goleiro Jordi. O confronto também foi marcado por paralisações, com 26 faltas no total (12 do Náutico e 14 do Novorizontino) e cinco cartões amarelos distribuídos pelo árbitro — três para os mandantes no primeiro tempo e dois para os visitantes.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Novorizontino chega a 57 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela, somando duas vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Náutico, que estaciona nos 42 pontos, permanece no 13º lugar da classificação, com um retrospecto recente de apenas um triunfo em suas últimas cinco partidas.

As duas equipes já têm seus próximos compromissos definidos pela Série B. O Náutico volta a campo no domingo, 11, quando enfrenta o Vila Nova. O Novorizontino joga na segunda-feira, 12, diante da Ponte Preta.