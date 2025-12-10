Desde que o Campeonato Brasileiro adotou o formato de pontos corridos, em 2003, o torneio passou a revelar não apenas campeões, mas campanhas memoráveis. Algumas jornadas transcenderam a tabela de classificação e se tornaram referência de consistência, qualidade técnica e domínio em campo.

Essas campanhas mostram que a regularidade ao longo de 38 rodadas pode ser tão impressionante quanto gols e jogadas individuais. São equipes que impuseram seu ritmo e encantaram torcedores.

Campanhas recordistas em pontuação

Nem todas as conquistas são iguais. Algumas equipes marcaram época por sua pontuação expressiva e aproveitamento excepcional. Essas campanhas entraram para a história e servem como parâmetro de excelência para clubes e fãs.

Flamengo 2019: A obra de Jorge Jesus

O Flamengo de Jorge Jesus foi um espetáculo em 2019, combinando força ofensiva, organização tática e talento individual.

Foram 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas em 38 rodadas, somando 90 pontos, recorde na era de 20 clubes.

O time marcou 86 gols e sofreu apenas 37, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa.

Protagonistas como Gabigol, Bruno Henrique e a mão de Jorge Jesus na equipe criaram uma campanha que encantou e impressionou pela constância.

Essa foi uma campanha que definiu o padrão de excelência no Brasileirão moderno, servindo de referência para todos os campeões seguintes.

Atlético-MG 2021: O Galo quebrando paradigmas

O Atlético-MG de 2021 também marcou época com sua consistência e regularidade.

Em 38 rodadas, o Galo conquistou 84 pontos, com aproveitamento de cerca de 73,7%, tornando-se a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos.