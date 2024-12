Libra e LFU: Paz confirma aproximação e desejo de unificação

A unificação das ligas LiBra e LFU parece cada vez mais possível. Em primeira ação conjunta na história, os blocos publicaram uma nota na última sexta-feira, 21, contra a reforma das SAFs aprovada em Congresso Nacional. Em contato com PLACAR, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e presidente da Liga Forte União, confirmou diálogo com Julio Casares, presidente do São Paulo e da Liga do Futebol Brasileiro, por aproximação das ligas do futebol brasileiro.

“Existe um diálogo e o desejo da unificação”, disse Marcelo Paz, à PLACAR.

A formação de uma única liga de futebol sempre foi o desejo dos clubes, mas que divergiram em assuntos econômicos e resultaram na criação dos dois diferentes blocos. A expectativa de uma unificação é que o futebol brasileiro possa crescer e se desenvolver ainda mais. Os clubes teriam espaço para se posicionar mais fortemente sobre assuntos do futebol, além de criar maior força em negociações comerciais.

O primeiro resultado deste diálogo foi o posicionamento dos dois blocos, que englobam mais de 40 clubes do futebol brasileiro, contra o aumento de impostos das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol). A proposta é que a cobrança suba de 5% para 8.5% sobre as receitas mensais. Agora, o projeto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Afasta investidores, prejudica projetos em curso, inclusive os bem-sucedidos, e gera impactos esportivos e econômicos significativos”, diz o comunicado da LiBra e LFU.

A aproximação e diálogo estabelecidos por Marcelo Paz e Julio Casares pode render novos avanços ao futebol brasileiro no futuro.

Quais times formam a LFU:

A Liga Forte União é maioria na elite do Campeonato Brasileiro, com 11 equipes: Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Juventude, Fluminense, Mirassol, Sport e Ceará.

Quais times formam a LiBra:

Minoria na Primeira Divisão, a LiBra soma nove equipes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.