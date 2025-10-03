Leila incendeia rivalidade e dispara contra Flamengo: ‘Terraplanistas’

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo ganhou um novo e explosivo capítulo. Em entrevista à ge tv, Leila Pereira não poupou críticas à diretoria do rival ao compará-los a “terraplanistas” e mandando um recado direto para que “baixem a bola”. A declaração acirra ainda mais os ânimos entre os dois clubes mais poderosos do país.

A Crítica Direta e a Metáfora Polêmica

Leila Pereira questionou o comportamento da gestão liderada por Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A mandatária alviverde afirmou que a diretoria rubro-negra vive em uma realidade paralela.

“Não tem os terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora tem os terraflamistas, que acreditam que a terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo e não é assim, gente”, disparou a presidente.

A comparação com os terraplanistas, que negam evidências científicas, foi usada para ilustrar a percepção de que o clube carioca ignora a força e a relevância de outros competidores. Leila complementou o raciocínio com um conselho direto:

“Tem que baixar um pouquinho a bola. Não é assim que funciona”, disse Leila.

Rivalidade em Campo e nos Bastidores

O Flamengo conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para travar o repasse de R$ 77 milhões para os clubes da Libra: Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo.

O valor se refere a uma porcentagem dos ganhos com audiência, segundo contrato firmado entre o grupo e a Globo.

As declarações de Leila Pereira são o mais recente episódio de uma rivalidade que transcendeu as quatro linhas. Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo protagonizaram as principais disputas por títulos no Brasil e na América do Sul, incluindo a memorável final da Copa Libertadores de 2021, vencida pelo Verdão, e diversas edições da Supercopa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Fora de campo, a disputa não é menos intensa. Os dois clubes representam os maiores poderes financeiros do país e estão em lados opostos na discussão sobre a criação de uma liga unificada de clubes.

O Impacto das Declarações

A fala da presidente palmeirense joga mais lenha na fogueira da relação institucional entre os clubes. A expectativa é por uma resposta da diretoria do Flamengo, que historicamente não costuma se calar diante de provocações. O episódio evidencia a profunda cisão e a luta por hegemonia no futebol nacional, onde cada declaração e movimento nos bastidores tem o peso de um gol em uma final.

