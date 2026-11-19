O Juventude anunciou nesta quinta-feira, 19, a renovação de contrato do técnico Maurício Barbieri até dezembro de 2027. A extensão do vínculo confirma a permanência do treinador após a conquista do acesso à elite do futebol brasileiro.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo clube gaúcho, a manutenção de Barbieri é o ponto central do planejamento para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

A renovação foi sacramentada após o encerramento da Série B de 2026, na qual o clube conquistou o vice-campeonato com 71 pontos e 20 vitórias.

Segundo o clube, o auxiliar técnico Diego Favarin e o preparador físico Gustavo Araújo também renovaram seus vínculos.