O técnico Leonardo Jardim expressou frustração após o empate por 2 a 2 entre Flamengo e Santos, disputado na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca vencia por 2 a 0 na etapa inicial, com gols de Danilo e Lucas Paquetá, mas cedeu a reação santista no segundo tempo após duas penalidades e a expulsão de Jorginho.

“A sensação é de empate, mas que perdemos dois pontos, porque, até a situação do lance do primeiro pênalti, estávamos gerindo bem o jogo. Tivemos a situação do Léo Pereira até para poder fazer o 3 a 0 e depois numa situação mal gerida por nós, acabamos por ceder a pressão e provocar um pênalti desnecessário como foi o segundo também, e isso deu a volta ao jogo”, iniciou Jardim.

“Ao jogar com um a menos, acabamos por não ter capacidade, porque não era fácil naquele momento reagir e o empate foi um mal menor, mas com certeza foram dois pontos perdidos”, finalizou.