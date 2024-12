Internacional x Botafogo: horário, escalações e onde assistir

O Campeonato Brasileiro 2024 se aproxima do fim das rodadas finais, e o Botafogo está a um passo de conquistar o tão esperado título nacional, algo que não acontece desde 1995. Nesta quarta-feira (4), o alvinegro carioca enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em uma partida crucial, especialmente após a recente vitória do Botafogo na Conmebol Libertadores.

Para o Internacional, esta é uma oportunidade de concluir um ano complicado com uma vitória em casa. O estádio Beira-Rio, com capacidade para mais de 50 mil torcedores, deve estar lotado para este penúltimo jogo do Colorado na temporada, especialmente após as enchentes que atingiram Porto Alegre no início do ano.

Retrospecto Entre Internacional e Botafogo

Internacional e Botafogo já se enfrentaram 70 vezes em diversas competições do futebol masculino profissional. De acordo com o portal oGol, o Internacional venceu 28 vezes, enquanto o Botafogo tem 22 vitórias, e ainda ocorreram 20 empates. Nos cinco confrontos mais recentes, o Botafogo tem uma leve vantagem, com 3 vitórias contra 2 do Internacional.

Esses dados adicionam um toque extra de emoção à partida, com ambos os times motivados por razões diferentes nesta fase final do campeonato.

Onde Assistir Internacional x Botafogo

Os fãs interessados em assistir ao jogo poderão acompanhar no Brasil através da Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, serviço de pay-per-view, 21h30.

Desfalques e Retornos nas Equipes

O técnico do Internacional, Roger Machado, contará com o retorno de Rafael Santos Borré após suspensão, mas seguirá sem Mercado, que passa por recuperação de cirurgia no joelho. Fora isso, não há novos desfalques por lesão.

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Borré.

No Botafogo, o goleiro titular John está fora por suspensão, devido ao terceiro cartão amarelo. Tiquinho Soares retorna à equipe após suspensão, enquanto Bastos continua afastado devido a uma lesão na coxa. O técnico Artur Jorge deve manter a base que venceu a Libertadores, apesar das últimas dificuldades físicas.

Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus.

Expectativas para o Jogo

Mesmo sem disputar o título, o Internacional deseja encerrar a temporada com um bom desempenho diante de sua torcida. Já o Botafogo, impulsionado pelo recente sucesso internacional, busca afirmar sua dominância e assegurar o título do Brasileirão. Espera-se um confronto acirrado, com ambos os times podendo sair vencedores, mas o empenho do Internacional pode ser decisivo.