O Internacional foi derrotado por 5 a 2 pelo Vitória na última segunda-feira, 23, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão. O placar marcou a primeira vez em que a equipe gaúcha foi vazada cinco vezes em uma mesma partida dentro de seu estádio desde a inauguração, em 1969.

Apesar do recorde negativo, esta não foi a maior derrota sofrida pelo Inter no Beira-Rio. No Brasileirão de 1977, o Colorado perdeu para o Grêmio por 4 a 0. Na Copa de Brasil de 1999, o Juventude aplicou o mesmo placar diante da equipe de Porto Alegre.

Como se desenhou a desvantagem histórica

O revés começou a se desenhar logo no lance inicial do confronto. Com apenas 12 segundos de bola rolando, a defesa do Internacional falhou e o atacante Renê, do Vitória, aproveitou para marcar o gol mais rápido desta edição da competição. Ainda no primeiro tempo, Diego Tarzia aumentou a contagem para os visitantes. Vitinho conseguiu descontar para os mandantes antes do intervalo, mas a reação não se sustentou na etapa final.

No segundo tempo, a equipe visitante manteve a intensidade e ampliou a vantagem no marcador com gols anotados por Ramon, Baralhas e Renato Kayzer, enquanto Alerrandro descontou para o Internacional, selando a goleada em Porto Alegre.

Situação crítica na tabela do Brasileirão

Com o resultado negativo, o Internacional permaneceu com 38 pontos e caiu para a 18ª posição, mantendo-se na zona de rebaixamento a apenas duas rodadas do encerramento do torneio nacional. Em contrapartida, o Vitória chegou aos 44 pontos, distanciando-se do grupo dos quatro últimos colocados e ganhando fôlego na disputa pela permanência na elite do futebol brasileiro.