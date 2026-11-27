A suspensão do atacante Alerrandro obriga o Internacional a mexer no setor ofensivo em jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 5 a 2 contra o Vitória, no Beira-Rio, na última rodada da competição. Com o desfalque, o técnico Eduardo Baptista precisará definir a escalação para o confronto contra o Red Bull Bragantino neste domingo 29.

Alternativas caseiras e opções da base

Para manter uma referência na área, a comissão técnica analisa nomes do próprio elenco. A principal opção de características similares é João Bezerra, de 17 anos. O centroavante das categorias de base tem 1,90m de altura e soma 11 partidas disputadas pelo time principal na temporada. Outra alternativa de ofício é Sanabria, embora o atleta paraguaio enfrente momento de contestação pela torcida recente.

Possibilidade de mudanças no esquema tático

Além das trocas diretas de centroavante, a equipe tem o retorno confirmado de Alan Patrick, que cumpriu suspensão na rodada anterior. A volta do capitão permite alterar o desenho tático do meio para frente. Uma das opções avaliadas envolve a entrada de Carbonero pelos lados, concedendo mais mobilidade ao setor.

O time gaúcho ocupa a 18ª colocação da tabela com 38 pontos e precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento até a última rodada. Se perder, a depender da combinação de resultados envolvendo Mirassol, Corinthians e G^rmio, o Colorado já pode ser rebaixado para a Série B.