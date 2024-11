Grêmio x São Paulo: horário, escalações e onde assistir

Em 1º de dezembro, Porto Alegre será o cenário de um confronto crucial entre Grêmio e São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo carrega grande importância para os dois clubes, que buscam alcançar diferentes objetivos neste final de temporada. O Grêmio está lutando para afastar-se da zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo mira assegurar sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Publicidade

A Arena do Grêmio deve ser tomada por mais de 40 mil torcedores, graças a uma promoção especial de ingressos promovida pela diretoria. Espera-se um ambiente eletrizante, com as torcidas apoiando suas equipes fervorosamente. A arbitragem será conduzida por Ramon Abatti Abel, da FIFA, com Rodrigo D’Alonso Ferreira no VAR.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Importância do Jogo para Grêmio e São Paulo

O Grêmio, ocupando a 14ª posição com 41 pontos, precisa de uma vitória para se distanciar de vez do rebaixamento. A campanha dos gaúchos tem sido desafiadora, mas a equipe segue esperançosa em terminar a competição com segurança. Já o São Paulo, em 6º lugar com 59 pontos, busca a vitória para consolidar sua classificação direta à Copa Libertadores, crucial para confirmar sua permanência entre os melhores do Brasileirão.

Retrospectiva da Temporada

Os clubes se enfrentaram diversas vezes ao longo dos anos, totalizando 97 confrontos. O São Paulo venceu 35 vezes, enquanto o Grêmio triunfou em 32 jogos, além de 30 empates. No último duelo, em julho, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbi.

Nos últimos cinco jogos, o Grêmio registrou duas derrotas, dois empates e uma vitória, refletindo uma campanha irregular. O São Paulo, por sua vez, alcançou três vitórias e dois empates, demonstrando mais consistência na reta final do campeonato.

Publicidade

Expectativas para a Partida em Porto Alegre

Espera-se um confronto acirrado, com o Grêmio adotando uma estratégia defensiva para conquistar pontos. As lesões de Rodrigo Ely e Kannemann são desfalques, mas Renato Portaluppi conta com a liderança de Pedro Geromel na defesa. No São Paulo, o retorno de Calleri promete fortalecer o ataque sob comando de Luiz Zubeldía.

Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura e Luciano; Ferreira e Calleri.

Transmissão e Comentaristas

Os fãs poderão acompanhar o emocionante jogo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h, horário de Brasília. Também haverá transmissões para torcedores dos Estados Unidos e Canadá, como o Fanatiz Canada.

Este duelo promete uma narrativa envolvente, com ambos os times disputando seus futuros nesta reta final do campeonato. O encontro entre Grêmio e São Paulo deverá ser um emocionante espetáculo que pode influenciar o rumo da temporada 2024 no futebol brasileiro.