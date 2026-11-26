O Grêmio Novorizontino, campeão da Série B 2026, vai mudar de nome oficialmente na próxima temporada. O clube firmou uma parceria com a Furia, time de esportes eletrônicos e da Kings League, e vai passar a se chamar “Furia Novorizontino”.

Em comunicado oficial em seu site, o clube afirmou que a empresa de e-sports irá liderar frentes de marketing e comunicação no clube ampliando a exposição do clube de Novo Horizonte. A estreia do novo nome será na disputa do Campeonato Paulista 2027.

Sandro Cabrera, conselheiro de administração do Grêmio Novorizontino, afirma: “A forma como administramos o futebol é um dos grandes diferenciais do Novorizontino e foi fundamental para os resultados que alcançamos. Agora, ao lado de uma organização com a força e o alcance da FURIA, temos a oportunidade de ampliar esse trabalho para uma dimensão nacional e internacional, sem abrir mão da seriedade, da competência e das nossas origens.”

A informação havia sido antecipada pelo ex-jogador e apresentador Neto, que durante transmissão da Rádio Craque Neto, afirmou ter ouvido a informação de Neymar Jr.

Qual é a relação entre Neymar, FURIA e o futebol?

Na Kings League – campeonato de futebol de sete -, Neymar é o presidente da equipe de futebol da FURIA, além de manter uma relação próxima com a organização. Ao lado do camisa 10, Cris Guedes, amigo de infância do atleta, é um dos sócios.

Nos jogos do torneio, diferentes jogadores já participaram e interagiram durante as transmissões. Recentemente, Neymar levou Arthur e Philippe Coutinho, companheiros de Santos, para a cabine da FURIA.

Comunicado oficial do Novorizontino

A FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, anuncia parceria com o Grêmio Novorizontino, marcando sua entrada no futebol profissional brasileiro. Como parte dessa nova fase, o clube passa a adotar o nome FURIA NOVORIZONTINO, com estreia prevista para janeiro de 2027, no Campeonato Paulista.

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A operação reúne duas organizações com trajetórias de sucesso em suas modalidades. De um lado, a FURIA, que construiu uma história de conquistas internacionais no ambiente digital e fora dele, acumulando títulos e conquistas por todo o planeta. Do outro, o Grêmio Novorizontino, reconhecido pela qualidade de sua gestão, pela competência na formação de atletas e pela consistência dos seus resultados.

A parceria preserva a equipe responsável pelo sucesso do Novorizontino à frente de todas as decisões relacionadas ao futebol, incluindo gestão esportiva, comissões técnicas, formação de atletas e operações de campo. A FURIA passa a liderar as frentes de marca, marketing, patrocínios, comunicação, conteúdo e desenvolvimento comercial, ampliando as oportunidades de crescimento e a exposição do clube.

O projeto preserva a identidade local e a relação histórica com a torcida.

A união aproxima duas comunidades de torcedores com características complementares: a torcida do Novorizontino, profundamente conectada à cidade e à trajetória do clube, e a torcida da FURIA, que acompanha a organização nas arenas pelo mundo.

Sandro Cabrera, conselheiro de administração do Grêmio Novorizontino, afirma: “A forma como administramos o futebol é um dos grandes diferenciais do Novorizontino e foi fundamental para os resultados que alcançamos. Agora, ao lado de uma organização com a força e o alcance da FURIA, temos a oportunidade de ampliar esse trabalho para uma dimensão nacional e internacional, sem abrir mão da seriedade, da competência e das nossas origens.”

André Akkari, CEO da TMG (holding proprietária da FURIA), destaca:

“Construímos a FURIA acreditando que o Brasil pode competir e vencer no mais alto nível mundial. Encontramos no Novorizontino uma equipe que compartilha exatamente essa mentalidade, com uma capacidade de gestão esportiva extraordinária, além de uma cidade apaixonada por futebol. Nossa missão é potencializar o que eles já fazem muito bem, levando a força do nosso clube, nossa comunidade e nossa capacidade de comunicação com todas as gerações.

Gustavo Chamati, COO da FURIA, explica: “As novas gerações vão continuar amando o futebol e o nosso papel é seguir criando conteúdo e desenvolvendo experiências e ativações que as aproximem ainda mais do maior esporte do mundo. A FURIA sabe como gerar engajamento e como transformar isto em benefício para as marcas líderes de mercado.”

A parceria foi desenvolvida pela equipe de assessoria financeira do Itaú BBA.

A FURIA NOVORIZONTINO estreia em janeiro, durante o Campeonato Paulista, dando início a uma nova era.