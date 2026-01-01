É ano de Copa do Mundo, e não só do Mundial da Fifa na América do Norte. Começa nesta semana no Brasil a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de seleções da Kings League. O torneio vai de 3 a 17 de janeiro, com final marcada para o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

A escolha celebra o fenômeno de audiência do principal torneio de futebol 7 da atualidade e coroa o país que é campeão mundial da competição.

A Copa do Mundo da Kings League conta com a participação de 20 seleções, incluindo países que já possuem ligas ativas ao redor do mundo como Brasil,, Espanha, Itália, México, França e Alemanha.

Além de contar com os atletas de elite do futebol de 7 e com os alguns dos principais criadores de conteúdo de futebol, a Kings World Cup Nations receberá lendas do futebol de campo.

Robert Lewandowski (Polônia), Wesley Sneijder (Holanda), Arturo Vidal (Chile), Neymar (Brasil), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colômbia), Miguel Layún (México), Weston McKennie (EUA) e Paolo Guerrero (Peru) apoiarão suas seleções.

O Brasil integra o grupo D, com Espanha, Peru e Catar.

Formato da Copa do Mundo da Kings League

Fase de Grupos: cinco grupos com quatro seleções

Last Chance: repescagem que definirá os últimos classificados

Playoffs: fase de mata-mata com as oito melhores equipes

Quando o Brasil joga na Kings League?

Brasil x Espanha – 03/01 – 18h (de Brasília)

Brasil x Catar – 08/01 – 19h (de Brasília)

Brasil x Peru – 10/01 – a definir

Brasil defende o título em casa

A expectativa para o evento em solo brasileiro é ainda maior pelo fato de o país ser o detentor do título de seleções. Na primeira edição do Mundial, em janeiro deste ano, o Brasil venceu a Colômbia com cinco gols do astro Kelvin Oliveira. Anteriormente, na versão para clubes, a G3X, liderada pelo streamer Gaules, foi vice-campeã.

O fenômeno criado por Piqué

Idealizada pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento de maneira inovadora. Com regras dinâmicas, como cartas que alteram o andamento do jogo e a participação de ex-jogadores profissionais ao lado de atletas amadores e influenciadores digitais, o torneio se tornou um sucesso global, atraindo milhões de espectadores em suas transmissões online.