G-7 ou G-8? Como ficam as vagas de Libertadores no Brasileirão

A derrota do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, 23, aumenta ainda mais a disputa no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Isso porque as equipes brasileiras ficam com uma vaga a menos para se classificar à Copa Libertadores de 2025. Entre G-7 e G-8, ao menos cinco equipes ainda sonham com a vaga: Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro.

G-7 ou G-8 no Brasileirão?

O número de vagas abertas no Campeonato Brasileiro para a Libertadores 2025 vai depender da grande final entre Atlético Mineiro e Botafogo, disputada no próximo dia 30. A equipe carioca, já confirmada na próxima edição via Brasileirão, pode abrir uma nova vaga caso seja campeão – transformando a tabela em G-8. Em caso de título do Galo, a tabela permanecerá como atualmente, como G-7.

Pelo Brasileirão, seis times já estão confirmadas na Libertadores de 2025: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo.

Quem ainda sonha com a vaga na Libertadores 2025?

Mesmo perdendo a final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro ainda sonha com a classificação e atualmente vai ficando com a última vaga. Além da equipe mineira, Bahia, Corinthians, Vasco e Galo disputam o G-7 e até mesmo um eventual G-8. Confira abaixo as chances matemáticas com o cenário atual de sete vagas (de acordo com a UFMG):

Bahia: 39.1%

Cruzeiro: 31.3%

Corinthians: 18%

Vasco: 5.7%

Galo: 3.3% (apenas pelo Brasileirão)