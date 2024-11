Racing e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 23, pela grande final da Copa Sul-Americana. A equipe brasileira sonha com o título inédito no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Uma vitória simples garante o grito de campeão e, em caso de empate, a decisão caminhará para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis. A bola rola às 17h (de Brasília).

Os lances de Racing x Cruzeiro pela Sul-Americana: