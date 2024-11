Fortaleza x Flamengo: horário, escalações e onde assistir

Fortaleza Esporte Clube e Flamengo são rivais tradicionais do futebol brasileiro, que já se enfrentaram em 23 partidas. O Flamengo, com 12 vitórias, detém a supremacia histórica. O Fortaleza venceu oito vezes, enquanto três jogos terminaram empatados, rendendo expectativa sempre que se encontram.

Essas partidas são caracterizadas pela competitividade e pela energia das torcidas. No Estádio Castelão, um espetáculo à parte se desenrola com as arquibancadas vibrantes, intensificando a experiência do confronto.

Próximo Encontro: Transmissão e Expectativas

O próximo duelo ocorre no Castelão pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Espera-se um confronto acirrado, com ambas as equipes buscando posições de destaque no campeonato.

O Fortaleza, com um forte desempenho, terá quase toda a equipe à disposição, enquanto o Flamengo, reforçado por retornos importantes, enfrenta o desafio com ambição e estratégia.

Status dos Elencos para o Jogo

Fortaleza se apresenta com força quase total, beneficiado pelos retornos de Rossetto e Machuca, enquanto Pedro Augusto continua como desfalque. O Flamengo, por sua vez, conta com a volta de David Luiz, Gerson e Gabigol, apesar das ausências de Fabrício Bruno e Everton Araújo devido a suspensões, e outras baixas por lesão.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules, Martínez; Marinho, Lucero e Moisés.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz, Carlos Alcaraz (De la Cruz), Gerson; Bruno Henrique e Gabigol.

Estratégias dos Times em Campo

Juan Pablo Vojvoda lidera o Fortaleza com um foco em equilíbrio entre defesa e ataque rápido, potencializado pelos retornos ao elenco. O Flamengo, conhecido por seu estilo ofensivo sob técnicos renomados, procura vencer com pressão constante sobre o rival, superando adversidades causadas pelas ausências no time.