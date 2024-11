Fortaleza vai limitar ingressos para a torcida do Flamengo no Castelão

A diretoria do Fortaleza decidiu restringir a venda de ingressos para a torcida do Flamengo a 10 mil bilhetes para a partida que acontecerá na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo dessa decisão é garantir um equilíbrio na presença dos torcedores e assegurar segurança e conforto que a estrutura do estádio, com capacidade total para 59.269 pessoas, oferece.

Em um confronto anterior de novembro de 2023, o Flamengo saiu vencedor contra o Fortaleza por 2 a 0 no Castelão. Naquela partida, foram alocados 18.442 ingressos para a torcida visitante, o que resultou em uma grande presença de flamenguistas no estádio, suscitando críticas pela facilidade de acesso dos torcedores do Flamengo, especialmente devido à significativa base de fãs no Norte e Nordeste do Brasil.

Estrategia Fortalezense para o Confronto

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, já havia mencionado que abordagens diferentes seriam adotadas nas partidas contra o Flamengo no Castelão. Assim, para o embate iminente, a torcida do Fortaleza terá acesso a 49.269 ingressos, representando um aumento em comparação com os 45.161 bilhetes disponibilizados em 2023. Esta iniciativa visa a oferecer prioridade ao público local.

Até o momento, foram confirmados 49.195 torcedores para a partida, sendo 42.204 de Fortaleza e 6.991 do Flamengo. A aquisição de ingressos pode ser feita através de plataformas digitais como o Leão Tickets e em pontos de venda físicos nos principais shoppings de Fortaleza e região metropolitana.

Esquema de Vendas de Ingressos

Os ingressos estão disponíveis com diferentes valores, dependendo do setor escolhido:

Inferior Sul e Norte: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira)

Superior Sul: R$ 125 (meia), R$ 250 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira)

Superior Central: R$ 45 (meia), R$ 90 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia), R$ 150 (inteira)

Setor Especial: R$ 50 (meia), R$ 100 (inteira)

Setor Premium: R$ 200 (meia), R$ 400 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 125 (meia), R$ 250 (inteira)

Há também a possibilidade de sócios-torcedores realizarem o check-in através do site sociofortaleza.com.br, oferecendo um acesso facilitado para os membros associados.

Situação de Fortaleza e Flamengo na Tabela da Série A

Antes deste confronto, o Fortaleza enfrentará o Fluminense no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada. A equipe cearense ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 63 pontos, atrás do Botafogo, líder com 68 pontos, e do Palmeiras, com 64 pontos. Por sua vez, o Flamengo está na quarta posição, com 59 pontos, ainda na briga pelas primeiras posições na tabela.

O duelo é esperado como um dos principais destaques da competição em andamento, não apenas por conta da rivalidade entre os times, mas também pelas implicações que o resultado poderá ter na classificação geral da Série A.