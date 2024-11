Fluminense ameaçado: últimos jogos e cenários para o rebaixamento

A briga contra o rebaixamento no Brasileirão segue intensa. Na última terça-feira, 27, o Cuiabá se juntou ao Atlético-GO entre os clubes já condenados a jogar a Série B em 2025. Seguem duas vagas, com sete times na disputa, de acordo com estudo de probabilidades produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Um dos times mais ameaçados é o Fluminense, que não saiu do empate em 0 a 0 com o Criciúma no Maracanã. Neste momento, Red Bull Bragantino (37 pontos) e Criciúma (38) fecham a zona de rebaixamento, com Fluminense (39), Athletico-PR (41), Grêmio (41), Juventude e Vitória (42) ainda matematicamente em risco, com times entre a 35ªº e 36ª rodada finalizadas.

O Fluminense se complicou ao tropeçar em casa, pois agora enfrenta dois times com grandes interesses: o Athlético-PR, ameaçado da degola, e o Palmeiras, na briga pelo título, além do já rebaixado Cuiabá. Precisa ao menos de duas vitórias para não depender de outros resultados.

O Criciúma também tem jogos difíceis, contra Corinthians e Flamengo, e fará uma possível decisão pela permanência, fora de casa, contra o Bragantino. O Grêmio, por sua vez, empatou com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e agora pega São Paulo, Vitória e Corinthians.

Os últimos jogos de quem briga contra o rebaixamento

Red Bull Bragantino: Cruzeiro (casa), Athletico Paranaense (fora) e Criciúma (casa).

Criciúma: Corinthians (casa), Flamengo (casa), Red Bull Bragantino (fora).

Fluminense: Athletico Paranaense (fora), Cuiabá (casa) e Palmeiras (fora).

Grêmio: Cruzeiro (fora), São Paulo (casa), Vitória (fora) e Corinthians (casa).

Athletico Paranaense: Fluminense (casa), Red Bull Bragantino (casa) e Atlético Mineiro (fora).

Juventude: São Paulo (fora) e Cruzeiro (casa). Vitória: Fortaleza (casa), Grêmio (casa) e Flamengo (fora).

Probabilidades de rebaixamento (UFMG)

Cuiabá: 100% Athletico-GO: 100% Red Bull Bragantino: 69,9% Criciúma: 66,1% Fluminense: 37,3% Athletico-PR: 9,8% Juventude: 9% Grêmio: 6,1% Vitória: 1,4%