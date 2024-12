Flamengo prepara despedida de Gabigol e tira atacante de jogo

O casamento entre Flamengo e Gabigol está perto de chegar ao fim. No último domingo, 1º, o atacante, que entrou aos 42 minutos do segundo tempo, pode ter feito seu penúltimo jogo pelo clube, tendo em vista que está pendurado por cartões amarelos, o que pode resultar em sua ausência contra o Criciúma, nesta quarta-feira, 4.

Isso, pois, o Rubro-Negro já está organizando uma celebração especial para a despedida do ídolo, que ocorrerá no duelo contra o Vitória, dia 8 de dezembro, no Maracanã. A festa incluirá várias ações de marketing em homenagem a Gabriel, como copos comemorativos, ingressos personalizados e bandeiras no estádio destacando momentos do camisa 99 na Gávea.

Desde sua chegada em 2019, Gabigol tornou-se peça central no time, protagonizando vitórias importantes. Somando 160 gols, ele é o sexto maior artilheiro do clube e possui 13 títulos em sua trajetória.

Entre suas conquistas, estão duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro campeonatos estaduais. Ele balançou a rede 16 vezes em finais.

Seu contrato com o Flamengo chega ao fim neste mês e as partes não renovarão. No entanto, apesar do Cruzeiro ser cotado como o destino mais provável, o futuro do atleta ainda não foi divulgado oficialmente.