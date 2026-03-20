A nova era do Flamengo sob o comando do técnico português Léo Jardim segue a todo vapor. Na noite desta quinta-feira (19), o Rubro-Negro dominou o Remo do início ao fim e venceu por 3 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma atuação segura, posse de bola esmagadora e brilho de seus atacantes, a equipe carioca confirmou o favoritismo, engatou a terceira vitória consecutiva e afundou o adversário na zona de rebaixamento.

Controle absoluto e vantagem na bola parada

O roteiro do primeiro tempo foi ditado pela posse de bola rubro-negra, que chegou a bater a marca dos 75%. Apesar do volume de jogo, o time visitante tentou assustar em estocadas rápidas, principalmente com Alef Manga, que quase serviu Jajá para abrir o placar aos 12 minutos. No entanto, a paciência carioca foi recompensada na bola parada. Aos 18 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio com precisão pela direita, e o zagueiro Léo Ortiz antecipou a marcação na primeira trave para testar firme no cantinho do goleiro Marcelo Rangel, inaugurando o marcador.

Eficiência letal liquida a fatura

Se o Remo tinha esperanças de buscar o empate na etapa final, o Flamengo tratou de frustrá-las logo nos primeiros instantes. Com apenas dois minutos do segundo tempo, Samuel Lino tabelou com Pedro e Luiz Araújo, invadiu a área e chutou com desvio para matar o goleiro, ampliando a vantagem. O golpe foi sentido pelos paraenses, e a eficiência cirúrgica dos donos da casa voltou a aparecer aos 8 minutos. Em nova trama ofensiva, Samuel Lino fez grande jogada pela esquerda, Pedro atuou como pivô e Luiz Araújo chegou batendo no canto baixo direito para marcar o terceiro gol e transformar a vitória em goleada.

Defesa intransponível e administração do placar

Com os 3 a 0 no placar, Léo Jardim aproveitou para rodar o elenco e dar ritmo a nomes como Lucas Paquetá, Jorge Carrascal e Everton Cebolinha. O Remo, entregue, pouco conseguiu produzir para ameaçar a meta de Rossi. O goleiro argentino, aliás, segue sem ser vazado desde a chegada do novo treinador, consolidando a solidez defensiva do sistema rubro-negro.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 13 pontos, encosta no pelotão de frente e entra de vez na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Já o Remo permanece em situação dramática: com apenas três pontos, a equipe amarga a penúltima colocação e segue sua dura batalha em busca da primeira vitória na competição nacional.