O Flamengo emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, 9, com duras contestações à equipe de arbitragem que atuou no empate em 2 a 2 diante do Santos, na última quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria questionou a atuação do árbitro de campo Anderson Daronco e de Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR.

Em um comunicado divulgado no site oficial, a cúpula rubro-negra enfatizou uma entrada de Álvaro Barreal sobre Carrascal ainda na etapa inicial.

“A atuação de Anderson Daronco, árbitro de campo na partida entre Flamengo e Santos, e Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR, foi marcada por erros graves, falta de critério e completa ausência de autoridade para conter a pressão exercida pelos jogadores do Santos ao longo do jogo”, disse a nota oficial, publicada no site do clube.

“Ainda no primeiro tempo, Barreal protagonizou uma entrada violenta sobre Carrascal, em lance claro de jogo brusco grave, com as travas da chuteira em força alta atingindo a parte posterior da perna. Em qualquer campeonato do mundo resultaria em expulsão”, acrescentou.

“Triplamente prejudicado”

O Flamengo também reclamou de lances ocorridos durante o segundo tempo do duelo no litoral paulista, que envolveram a expulsão do volante Jorginho e, segundo o clube, interferiram no resultado. A diretoria apontou que a demora e o critério adotado nas revisões de vídeo trouxeram prejuízos diretos ao andamento da partida.

“Na segunda etapa, o Flamengo foi triplamente prejudicado em um único lance”, continuou. “Após um toque de braço de Jorginho, sem qualquer movimento deliberado, Daronco marcou falta e aplicou cartão amarelo. Depois de uma intervenção desastrosa do VAR, a decisão foi alterada para pênalti e expulsão. Além das duas punições discutíveis, a partida ficou paralisada por 9 minutos e 56 segundos, recorde de interrupção em um lance com intervenção do VAR na história do Brasileirão.”

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“A demora expôs a insegurança da arbitragem, prejudicou o andamento do jogo e trouxe consequências que vão além da partida. O Flamengo não apenas ficou com um jogador a menos em campo, como também perderá Jorginho para o próximo compromisso, em plena reta final da disputa pelo título”, completou.

O atual campeão brasileiro também reclamou do lance do segundo pênalti marcado para o Santos e da falta de uniformidade nos critérios de Daronco e Toski durante a partida.

“Poucos minutos depois, um novo pênalti foi marcado para o Santos, desta vez por infração de Luiz Araújo. No entanto, a falta que deu origem à jogada simplesmente não existiu. As imagens são claras e comprovam o erro, que acabou resultando no segundo gol de pênalti do adversário”, disse. “Além dos lances citados, Daronco e Toski demonstraram falta de uniformidade nos critérios, alternando o rigor ao longo da partida, aparentemente em reação às mudanças no placar”.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 61 pontos, um a mais que o Palmeiras, e volta a campo para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo.