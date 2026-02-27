O início de temporada do Flamengo tem frustrado o seu torcedor. Após perder o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, a equipe rubro-negra foi derrotada pelo Lanús, em pleno Maracanã, e também deixou escapar o título da Recopa Sul-Americana. O técnico Filipe Luís vive seu pior momento no cargo e a pressão interna já resultou até em conversas com o presidente.

“A gente está devendo para nós mesmos. A gente está devendo resultado para a torcida, para a gente, para o clube, que vive de vitória”, disse o zagueiro Léo Pereira, após a derrota para o Lanús.

O atleta do Flamengo ainda revelou que a fase tem gerado incômodo nos bastidores: “Antes mesmo da cobrança da torcida, existe cobrança interna entre nós. Nesta semana, a gente conversou bastante, teve conversa até com o presidente em prol da melhora de todo o elenco”.

Após a nova derrota, existe a expectativa que o presidente Bap tenha uma nova reunião com a comissão técnica. Apesar dos títulos na temporada passada (Brasileirão e Libertadores), houve um desgaste do dirigente com Filipe Luís pela renovação de contrato. Além disso, a pressão começa a partir das arquibancadas. A torcida xingou o técnico pela primeira vez no Maracanã.

“Tem que pensar em evoluir a equipe, recuperar ânimo, corrigir erros e não pensar em outubro, dezembro. Precisamos pensar em melhorar a nossa performance. Realmente não estamos no nosso melhor nível, mas hoje eu senti uma melhora. A vitória não veio, mas eu senti uma evolução. Não sei quando vai acontecer, acredito que é um processo e que logo eles vão retomar esse nível que ficou para trás”, disse Filipe Luís.

Apesar da derrota, o técnico do Flamengo analisou o jogo e elogiou a atuação da equipe, pontuando apenas os erros que foram decisivos:

“Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, o adversário praticamente não passou do meio-campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação é de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal”.