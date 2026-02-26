Em uma noite de puro drama e tensão no Maracanã, o Lanús superou o Flamengo por 3 a 2, na prorrogação, e faturou seu primeiro título da Recopa Sul-Americana. O resultado coloca ainda mais pressão na equipe rubro-negra, especialmente no técnico Filipe Luís.

O time carioca, que precisava reverter a desvantagem do jogo de ida (1 a 0), superou uma falha individual grotesca do goleiro Rossi no início da partida e, impulsionado por duas penalidades máximas, igualou o placar agregado em 2 a 2. A decisão do título continental seguiu aberta no Rio de Janeiro, mas Canale e Walter Bou marcaram para a equipe argentina na prorrogação.

Com o resultado, os clubes argentinos empataram em 5 a 5 o retrospecto contra brasileiros em finais entre os dois países. Esta foi a quarta vez que um clube brasileiro vencedor da Libertadores foi derrotado pelo campeão da Sul-Americana na Recopa. Os outros foram São Paulo (2006), Palmeiras (2021) e Botafogo (2025).

Esta foi também a quarta vitória seguida de um argentino no duelo .O River Plate venceu o Athletico, campeão da Sulamericana, em 2019, enquanto Palmeiras e Botafogo foram derrotados por Defensa Y Justicia e Racing.

Falha bizarra e o choque inicial

A missão do Flamengo, que já era difícil após a derrota por 1 a 0 na Argentina, tornou-se um pesadelo antes dos 30 minutos de jogo. Apesar de dominar a posse de bola e criar chances com Carrascal e Plata, o Rubro-Negro foi punido por um erro fatal. Aos 29 minutos, o goleiro Rossi saiu da área para jogar com os pés, mas escorregou dramaticamente ao tentar receber o passe de volta de Ayrton Lucas. O atacante Rodrigo Castillo, atento, aproveitou o gol escancarado e finalizou de longe para abrir o placar, silenciando momentaneamente o Maracanã e ampliando a vantagem argentina no agregado.

A reação vem da marca da cal

Precisando de três gols para ser campeão direto, o Flamengo sentiu o golpe, mas foi empurrado pela torcida. A insistência ofensiva deu resultado aos 34 minutos, quando um cruzamento de Varela tocou no braço de Ramiro Carrera dentro da área. Pênalti marcado. O ídolo Arrascaeta assumiu a responsabilidade e bateu firme no canto direito. O goleiro Losada chegou a tocar na bola, mas não evitou o empate, reacendendo a esperança rubro-negra antes do intervalo.

Jorginho vira, mas Losada salva o Lanús