Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, o técnico Alberto Valentim revelou um obstáculo inusitado em sua trajetória: a própria aparência.

Em entrevista ao Charla Podcast, o treinador admitiu que o rótulo de “bonitão” acabou prejudicando a percepção de sua competência profissional, ofuscando o trabalho técnico e tático que realizava nas equipes.

“Nunca quis acreditar, mas já falei isso publicamente, o fato de ser o bonitão do campo me atrapalhou por um período, acredito. Tirou um pouco o foco do meu trabalho”, desabafou Valentim.

O apelido ganhou força nacional principalmente durante o seu comando no Vasco. Segundo o treinador, a primeira pessoa a alertá-lo sobre o peso dessa fama foi Alexandre Faria, diretor de futebol do clube carioca na época.

“Fizemos um trabalho muito bom dentro da realidade do Vasco. E culminou com ‘o Valentim é o bonitão dos estádios’. A mulherada falava uma coisa e os homens outra. Então, (a fama) pegou um pouco”, afirmou.

Apesar de ter alcançado expressivos — como salvar o Cruzmaltino do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2018 e conquistar a Taça Guanabara de forma invicta no Campeonato Carioca de 2019 —, Valentim sentiu que o reconhecimento esportivo ficou em segundo plano.

O último clube comandado por Alberto Valentim foi o América Mineiro. Atualmente sem equipe, o treinador aguarda novas oportunidades no mercado.

Valentim tem no currículo a Copa Sul-Americana de 2021, conquistada com o Athletico Paranaense, além de dois estaduais: o Mato-grossense de 2021 com o Cuiabá e o Carioca de 2018 com o Botafogo.