Cuiabá x Vasco: horário, escalações e onde assistir

No domingo, 8 de dezembro de 2024, a 38ª rodada do Brasileirão Série A trará fortes emoções com o confronto entre Cuiabá e Vasco da Gama na Arena Pantanal, às 16h, horário de Brasília. Enquanto o Cuiabá já foi rebaixado para a segunda divisão, o Vasco busca consolidar sua posição na Sul-Americana 2025 e ainda sonha com uma vaga na Libertadores 2025.

O Vasco da Gama está na 10ª posição com 47 pontos, em contraste com o Cuiabá, que amarga a última colocação com 30 pontos. Este jogo é crucial para o Vasco, que precisa dos três pontos para manter vivas suas esperanças de atingir objetivos maiores. A Arena Pantanal, com capacidade para mais de 44 mil torcedores, será o palco deste decisivo confronto.

Desfalques e Condições das Equipes

Ambos os times chegam à última rodada com desfalques importantes. O Cuiabá não contará com o goleiro Walter, suspenso, e também estará sem Ramon, Empereur e o lesionado André Luis. Por outro lado, o Vasco estará desfalcado de Lucas Piton e Paulo Henrique, ambos laterais titulares suspensos, além de JP, Estrella, David e Adson, todos lesionados.

Apesar das ausências, o Vasco vem demonstrando certa consistência nas últimas partidas, ao passo que o Cuiabá enfrenta uma sequência de resultados adversos. O time carioca, que nunca perdeu para o Cuiabá em confrontos diretos, é visto como favorito para conquistar os três pontos nesta rodada final.

Cuiabá: Pasinato; M. Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Junior Tavares; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Eliel, Isidro Pitta e Clayson.

Vasco: Léo Jardim; Puma, João Victor, Léo e Leandrinho; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Como Assistir ao Jogo entre Cuiabá e Vasco?

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto com transmissão exclusiva do Premiere para assinantes no Brasil, 16h.

Retrospecto e Expectativas para Cuiabá x Vasco

Este será o sexto encontro entre as equipes, com o Vasco levando vantagem histórica, tendo vencido três vezes e empatado duas. No último confronto, o Vasco venceu por 1 a 0. Porém, cada jogo é imprevisível, e o Cuiabá, apesar das adversidades, tentará encerrar sua participação na elite do futebol nacional com dignidade.

O Vasco, que reencontrou sua boa forma nos últimos jogos, quer manter o domínio e vencer o Cuiabá mais uma vez, encerrando a temporada com uma vitória fora de casa. Com tanto em jogo, o embate promete ser repleto de emoção e intensidade.