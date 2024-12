Criciúma x Flamengo: horário, escalações e onde assistir

Na quarta-feira, 4, o Criciúma recebe o Flamengo no Heriberto Hülse, em sua última partida em casa nesta temporada do Brasileirão, válida pela 37ª rodada. Este jogo marca a despedida do Tigre de seu estádio, com a equipe esperançosa em obter um resultado positivo e focar na próxima temporada da Série A.

A rivalidade entre os clubes promete um confronto disputado, apesar do Flamengo levar vantagem histórica com nove vitórias em quinze encontros. O Criciúma, por sua vez, visa surpreender o adversário carioca e conquistar pontos importantes no final da competição.

Onde Assistir Criciúma x Flamengo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida pelo canal Premiere, com transmissão ao vivo para todo o Brasil às 19h (horário de Brasília). As expectativas são elevadas, em função do contexto e dos desfalques enfrentados por ambas as equipes.

No exterior, opções de streaming como Bet365 e Fanatiz oferecem a transmissão em diferentes países. Por exemplo, na Argentina, a partida será exibida às 20h (ART); no Canadá e nos Estados Unidos às 18h (EST); e em Portugal a cobertura se inicia às 23h (PTC) pelo Canal 11.

Principais Desfalques do Jogo

Ambas as equipes enfrentam desafios com desfalques importantes. O Criciúma, sob o comando de Cláudio Tencati, terá as ausências de Rodrigo e Newton, suspensos, além de Wilker Ángel, lesionado. Do lado do Flamengo, Gerson estará fora, também suspenso, representando uma baixa significativa no meio-campo.

Desempenho Recente de Criciúma e Flamengo

A análise dos últimos cinco jogos evidencia a situação das equipes. O Flamengo, com um desempenho consistente ao longo da temporada, busca manter a forma para assegurar uma boa posição no Brasileirão. O Criciúma, por sua vez, luta contra oscilações na tentativa de evitar qualquer risco de rebaixamento.

Criciúma: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Miguel Trauco, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha).

Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Miguel Trauco, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Airton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Estas partidas finais são decisivas para ambos os times, impactando suas classificações e o planejamento da próxima temporada.

Retrospecto de Criciúma vs. Flamengo

Em quinze confrontos históricos, o Flamengo venceu nove vezes, enquanto o Criciúma conta com apenas duas vitórias e quatro empates. Apesar desse retrospecto desfavorável, o Criciúma enxerga na próxima partida a chance de redefinir a narrativa e conquistar um triunfo em sua última aparição no Heriberto Hülse em 2024.

Este embate oferece aos torcedores um espetáculo além do desportivo, envolvendo o orgulho de suas torcidas e a busca incessante por superação. Assim, mais um capítulo será escrito na história das disputas entre Tigre e Rubro-Negro, trazendo expectativas de intensas emoções e disputas acirradas.