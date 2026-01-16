O São Paulo bateu o São Bernardo por 1 a 0 na última quinta-feira, 15, em primeira vitória no Paulistão 2026 e na temporada. Apesar do resultado positivo, o Tricolor segue em clima de tensão devido às polêmicas de bastidores. Na coletiva pós-jogo, o técnico Hernán Crespo comentou a crise política e também respondeu ao empresário de Lucas Moura, que havia criticado a liderança do clube.

“Empresário tem que falar com empresário. O jogador, que é protagonista, fala com protagonista. Então, se um empresário quer falar comigo, eu tenho o meu empresário. Se algum jogador, Lucas Moura ou outro, quer falar comigo, então eu falo com ele. O que diz a bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Empresário é empresário, protagonista é protagonista”, disse Crespo, após o jogo.

A mensagem foi um recado direto para Júnior Pedroso, empresário de Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia. Em publicação no meio de semana, o empresário disse que há um “líder limitado e que não consegue nem ter a confiança do seu grupo”.

“Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume” E tenta aprender com seus erros”, escreveu Júnior Pedroso, sem citar nomes.

No primeiro jogo da temporada, o São Paulo acabou derrotado para o Mirassol. Na ocasião, Lucas Moura e Ferreirinha entraram somente no segundo tempo, enquanto Pablo Maia nem saiu do banco. Já contra o São Bernardo, os três jogadores foram titulares.