Sob chuva e sob forte pressão externa, o São Paulo deu a resposta que sua torcida esperava. Após uma estreia desastrosa contra o Mirassol e em meio a uma crise política nos bastidores, o Tricolor recebeu o São Bernardo nesta quinta-feira (15), no Morumbis, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com um futebol de imposição, mas com dificuldades na finalização, a equipe da casa venceu por 1 a 0, graças ao gol de Luciano, que saiu do banco para decidir a partida na reta final.

 

