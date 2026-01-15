Sob chuva e sob forte pressão externa, o São Paulo deu a resposta que sua torcida esperava. Após uma estreia desastrosa contra o Mirassol e em meio a uma crise política nos bastidores, o Tricolor recebeu o São Bernardo nesta quinta-feira (15), no Morumbis, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com um futebol de imposição, mas com dificuldades na finalização, a equipe da casa venceu por 1 a 0, graças ao gol de Luciano, que saiu do banco para decidir a partida na reta final.
O jogo começou com o clima tenso fora de campo refletindo na necessidade de vitória dentro dele. Debaixo de chuva na capital paulista, o São Paulo tentou assumir o controle desde o apito inicial. A equipe comandada por Hernán Crespo mostrou volume de jogo, explorando as jogadas com o jovem Lucca e a dinâmica de Danielzinho no meio-campo. O São Bernardo, que vinha de uma goleada na estreia, tentou explorar os erros de saída de bola do adversário, mas pouco assustou o goleiro Rafael.
O momento de maior tensão da primeira etapa ocorreu aos 18 minutos. Em uma jogada bem trabalhada pela esquerda, Wendell cruzou e Lucca, mostrando presença de área, cabeceou firme. A bola, caprichosamente, explodiu na trave do goleiro Alex Alves, arrancando o grito de “uuuh” dos quase 17 mil torcedores presentes. Apesar do domínio territorial e da posse de bola, o Tricolor foi para o intervalo com o placar zerado, mantendo a ansiedade no ar.
O brilho de Luciano e o alívio no Morumbis
No segundo tempo, o São Paulo voltou ainda mais agressivo, empurrando o São Bernardo para o seu campo de defesa. Crespo mexeu no time, promovendo as entradas de Bobadilla, Nicolas e, principalmente, Luciano e Calleri — este último retornando após oito meses, para delírio da arquibancada. A pressão aumentou, mas a defesa do time do ABC, liderada por Helder, conseguia afastar o perigo.
A persistência tricolor foi recompensada apenas aos 80 minutos. Em cobrança de falta de Danielzinho, o zagueiro Arboleda subiu no terceiro andar e testou com violência no travessão. No rebote, a estrela de Luciano brilhou. O camisa 10 dominou e, com categoria, chutou de canhota no ângulo direito, sem chances para Alex Alves. Foi o 103º gol do atacante com a camisa do clube, um tento que serviu como um desabafo para o elenco e para a torcida.
VAR entra em ação, mas vitória é confirmada
O final da partida ainda reservou doses de drama. Aos 89 minutos, Ferreira caiu na área após disputa com Júnior Urso e o árbitro assinalou pênalti. No entanto, após revisão recomendada pelo VAR, a penalidade foi anulada, frustrando a chance de ampliar o marcador. Nos acréscimos, o São Bernardo tentou o empate no desespero, mas Rafael segurou firme as investidas.
Com o resultado, o São Paulo soma seus primeiros três pontos, respira na competição e ganha tranquilidade para a sequência do trabalho. Já o São Bernardo perde os 100% de aproveitamento, mas segue com uma boa campanha neste início de estadual.