São Paulo supera pressão e vence a 1ª no Paulistão com gol de Luciano Camisa 10 saiu do banco, aproveitou rebote e garantiu triunfo por 1 a 0 no Morumbis, recuperando o Tricolor após estreia turbulenta Por Minuto a Minuto 4 min de leitura 15/01/2026 • 23:48

São Paulo e São Bernardo jogaram debaixo de muita chuva no Morumbis – Divulgação/São Paulo

Trave e insistência marcam a primeira etapa

O jogo começou com o clima tenso fora de campo refletindo na necessidade de vitória dentro dele. Debaixo de chuva na capital paulista, o São Paulo tentou assumir o controle desde o apito inicial. A equipe comandada por Hernán Crespo mostrou volume de jogo, explorando as jogadas com o jovem Lucca e a dinâmica de Danielzinho no meio-campo. O São Bernardo, que vinha de uma goleada na estreia, tentou explorar os erros de saída de bola do adversário, mas pouco assustou o goleiro Rafael.

O momento de maior tensão da primeira etapa ocorreu aos 18 minutos. Em uma jogada bem trabalhada pela esquerda, Wendell cruzou e Lucca, mostrando presença de área, cabeceou firme. A bola, caprichosamente, explodiu na trave do goleiro Alex Alves, arrancando o grito de “uuuh” dos quase 17 mil torcedores presentes. Apesar do domínio territorial e da posse de bola, o Tricolor foi para o intervalo com o placar zerado, mantendo a ansiedade no ar.

O brilho de Luciano e o alívio no Morumbis

No segundo tempo, o São Paulo voltou ainda mais agressivo, empurrando o São Bernardo para o seu campo de defesa. Crespo mexeu no time, promovendo as entradas de Bobadilla, Nicolas e, principalmente, Luciano e Calleri — este último retornando após oito meses, para delírio da arquibancada. A pressão aumentou, mas a defesa do time do ABC, liderada por Helder, conseguia afastar o perigo.

A persistência tricolor foi recompensada apenas aos 80 minutos. Em cobrança de falta de Danielzinho, o zagueiro Arboleda subiu no terceiro andar e testou com violência no travessão. No rebote, a estrela de Luciano brilhou. O camisa 10 dominou e, com categoria, chutou de canhota no ângulo direito, sem chances para Alex Alves. Foi o 103º gol do atacante com a camisa do clube, um tento que serviu como um desabafo para o elenco e para a torcida.

VAR entra em ação, mas vitória é confirmada

O final da partida ainda reservou doses de drama. Aos 89 minutos, Ferreira caiu na área após disputa com Júnior Urso e o árbitro assinalou pênalti. No entanto, após revisão recomendada pelo VAR, a penalidade foi anulada, frustrando a chance de ampliar o marcador. Nos acréscimos, o São Bernardo tentou o empate no desespero, mas Rafael segurou firme as investidas.