Nesta quarta-feira, 25, a bola rola para um confronto importante válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Coritiba recebe o São Paulo no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h30 (de Brasília). O duelo coloca frente a frente um time da casa que busca estabilidade na tabela contra um visitante que almeja o topo da classificação.
Coritiba tenta fazer valer o mando de campo
Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o Coxa ocupa atualmente a 10ª colocação na tabela, somando quatro pontos. A campanha da equipe paranaense até o momento é marcada pelo equilíbrio, com uma vitória, um empate e uma derrota. Vindo de um resultado de igualdade recente, o time sabe que precisa somar três pontos diante de sua torcida para não deixar o pelotão de frente se distanciar e ganhar confiança na sequência da competição.
São Paulo defende a invencibilidade
Já o Tricolor Paulista vive um momento de alta confiança. Treinado por Hernán Crespo, o time ocupa a vice-liderança com sete pontos e segue invicto no torneio nacional, acumulando duas vitórias e um empate. Com um futebol ofensivo e organizado, a equipe do Morumbi viaja ao Paraná com o objetivo claro de buscar o triunfo fora de casa para, dependendo de uma combinação de resultados na rodada, assumir a liderança isolada.
Onde assistir ao confronto
A expectativa é de um jogo movimentado, com os mandantes tentando impor seu ritmo e os visitantes explorando sua boa fase técnica. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida, a transmissão para o Brasil será realizada pelo serviço de streaming Amazon Prime Video.