O Coritiba e o já campeão Flamengo empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo, 29, no estádio Couto Pereira, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo movimentado, o time da casa saiu na frente, viu os visitantes virarem o placar, mas buscou a igualdade na etapa final. O atacante Pedro marcou seu 21º gol pela Série A e igualou Kevin Viveros, do Athletico-PR, na briga pela artilharia, a uma partida do fim do torneio.

O jogo começou com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas foi o Coritiba quem abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Bruno Melo da esquerda, Léo Ortiz desviou fraco e Josué aproveitou a sobra para mandar para o fundo das redes. O Rubro-Negro tentou responder e chegou a assustar em cabeçada de Vitão e em desvio de Pedro, que parou em defesa de Pedro Morisco em cima da linha.

Nos minutos finais da primeira etapa, a arbitragem foi acionada pelo VAR para revisar um cruzamento de Freitas bloqueado por Sebastián Gómez. Após a checagem, o pênalti por toque no braço foi confirmado. Aos 48 minutos, Pedro cobrou forte no meio do gol e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim promoveu alterações que surtiram efeito. Aos 18 minutos, Jorginho serviu Samuel Lino na esquerda. O camisa 16, que havia entrado no intervalo, arrancou em velocidade, invadiu a área e chutou rasteiro com desvio para virar o jogo para o Flamengo.

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A vantagem carioca, no entanto, durou muito pouco. Apenas dois minutos depois, o Coritiba construiu uma bela jogada. Josué deu um lindo passe de calcanhar na direita, dentro da área, e encontrou Tinga livre. O lateral completou na saída do goleiro Andrew e decretou o 2 a 2.

Reta final agitada e situação na tabela

Os minutos finais foram de pressão do Flamengo, que terminou o jogo com 64% de posse de bola e 20 finalizações contra 16 do adversário. Nos acréscimos, Pedro quase marcou de bicicleta, mandando para fora, e Vitão exigiu intervenção de Morisco após forte cabeçada. Apesar das tentativas, o placar não foi mais alterado.

Com o resultado, o Flamengo, que já tinha o título matematicamente garantido antes deste jogo, chega a 81 pontos na primeira colocação. Já o Coritiba fica no 12º lugar, com 46 pontos.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 02, pela última rodada do Brasileiro Série A. O Coritiba visita o Palmeiras, enquanto o Flamengo recebe a Chapecoense.