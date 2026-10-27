O Grêmio conquistou uma vitória importante sobre o Coritiba por 1 a 0, na última segunda-feira, 26, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Válido pela 32ª rodada do Brasileirão, o confronto marcou o primeiro triunfo da equipe gaúcha longe de seus domínios nesta edição do torneio. Após o duelo, o técnico Renato Gaúcho comemorou os três pontos.

“É uma vitória de superação. Dar os parabéns ao nosso presidente e à nossa diretoria por todo o esforço que fizeram para trazer os quatro mil torcedores. Dar os parabéns ao nosso torcedor que veio e incentivou a equipe o tempo todo, acreditaram até o final”, iniciou Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

“O grupo também está de parabéns pela entrega. E durante os 90 minutos, desde o primeiro minuto senti uma equipe confortável e superou o adversário o tempo todo. Eu tinha certeza que, mais cedo ou mais tarde, o gol iria sair. O Grêmio foi corajoso o tempo todo. Foi uma vitória do alívio. A gente precisava dessa vitória para nos dar uma confiança ainda maior”, finalizou.