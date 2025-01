Corinthians: votação por impeachment de Augusto Melo é suspensa

A assembleia realizada nesta segunda-feira, 20, no Parque São Jorge, para a votação do processo de impeachment do presidente do Corinthians Augusto Melo foi marcada por confusão e atraso. Ao longo da noite, os conselheiros do clube votaram em 126 a 114 a favor da votação para o afastamento imediato. A nova e definitiva votação para o afastamento imediato de Augusto Melo deve ser remarcada para a próxima semana.

Com primeira chamada marcada para às 18h e segunda chamada para às 19h, assembleia se estendeu no Parque São Jorge até 23h30 e avançou pouco no processo, com manifestações de torcedores contra o processo de impeachment e com gritos contra o grupo político Renovação e Transparência e também o conselheiro Rubão, ex-diretor de futebol. Alguns conselheiros foram cercados na saída do clube.

Ao longo da assembleia, o presidente Augusto Melo teve uma forte discussão com Romeu Tuma Jr, presidente do conselho. A reunião foi paralisada para acalmarem os ânimos. Na sequência, precisaram imprimir as cédulas para os conselheiros votarem o rito de impeachment.

Na saída do Parque São Jorge, Augusto Melo criticou Tuma Jr: “Ele é um ditador. Esse cara não tem condições de presidir o conselho. Não deixaram a gente se defender. A política do Corinthians é suja. O clube está nesta situação por causa deles”.

Com votação em 126 a 114, os conselheiros decidiram em votar o afastamento. Por conta do horário e da falta de segurança, no entanto, a votação decisiva ficou para a próxima semana.

O processo de impeachment de Augusto Melo

Na próxima semana, os conselheiros poderão votar em sim para o processo e o afastamento imediato, ou não para o processo e a permanência de Augusto Melo no cargo, arquivando o processo.

Caso a maioria dos conselheiros vote no processo de impeachment, o presidente Augusto Melo será afastado do cargo de forma imediata e o primeiro vice, Osmar Stábile, assume de forma provisória. Neste cenário, uma nova assembleia será marcada para uma nova e final votação do impeachment, mas desta vez com os sócios do clube como votante. Vale destacar que foram os sócios que elegeram Augusto Melo na eleição à presidência em 2023.

O processo de impeachment de Augusto Melo tem base no caso VaideBet, em supostas irregularidades no contrato com a casa de apostas e que corre a investigação da Polícia Federal. O estatuto do clube prevê o impeachment em algumas situações: crime infamante, prejuízo ao patrimônio ou imagem do Corinthians, contas da gestão rejeitadas, infração da norma estatutária e prática de gestão irregular.