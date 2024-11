Corinthians tem uma semana para comprar Hugo Souza

As discussões entre Flamengo e Corinthians sobre a aquisição do goleiro Hugo Souza estão em um impasse. O clube paulista tentou efetivar a opção de compra estipulada, mas esbarra nas garantias financeiras exigidas pela equipe carioca.

Publicidade

A transação está avaliada em 800 mil euros, com previsão de parcelamento, conforme proposta do Corinthians. No entanto, as garantias fornecidas, incluindo dois fiadores, foram rejeitadas, dificultando o avanço das negociações.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Prazo Para Solucionar o Impasse

O Corinthians tem até este sábado, dia 30, para alcançar uma resolução com o Flamengo e finalizar a negociação. Caso contrário, o clube carioca poderá explorar outras propostas, possivelmente vendendo Hugo Souza para os demais clubes interessados.

Entre os interessados, está o Grupo City, que possui relações com várias equipes, como o Bahia, aumentando a pressão sobre o Corinthians para resolver a situação prontamente.

Desempenho de Hugo Souza no Corinthians

Hugo Souza, de 25 anos, juntou-se ao Corinthians por empréstimo no meio do ano e rapidamente destacou-se. Sua atuação foi crucial para a melhoria do time na temporada, firmando-se como um componente vital do elenco.

Publicidade

Os fanáticos pelo Corinthians valorizam o impacto positivo do goleiro na equipe, aumentando a expectativa para que a compra seja completada com sucesso. A incerteza sobre seu futuro é motivo de apreensão.

Cenários Possíveis se as Negociações Fracassarem

Se um acordo não for alcançado até o término do prazo, o futuro de Hugo Souza poderá mudar de direção. O Flamengo terá a oportunidade de negociar com outros clubes, como o Grupo City, que pode ter planos para o goleiro.

Essa situação coloca o Corinthians em uma corrida contra o tempo para assegurar a permanência de Hugo Souza, enquanto o Flamengo busca maximizar o valor do atleta no mercado.