Corinthians: conselho votará impeachment de Augusto Melo

O conselho deliberativo do Corinthians votará na próxima quinta-feira, 28, o parecer que recomenda o impeachment do presidente Augusto Melo. A convocação da reunião extraordinária foi homologada por Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão. A sessão ocorre às 18h (de Brasília), no Parque São Jorge, e terá deliberação, defesa e votação no mesmo dia.

Se aprovado por maioria simples de votos dos conselheiros presentes, o dirigente será afastado temporariamente do cargo antes da convocação da assembleia geral de associados que definirão seu futuro no cargo – a última instância do processo.

Ao todo, o Timão conta com 302 conselheiros, mas nem todos frequentam regularmente as reuniões. Segundo o artigo 108 do do estatuto do clube, caso precise cumprir o afastamento ou tenha o mandato cassado, quem assume as funções em um primeiro cenário é o primeiro vice-presidente, Osmar Stábile. Ele teria teria até 30 dias para convocar uma nova votação onde apenas conselheiros com dois ou mais mandatos poderiam votar.

Augusto Melo foi empossado em 2 de janeiro de 2024 depois de vencer em novembro a eleição para presidente do clube no triênio 2024-2026. Candidato da oposição, ele superou na ocasião a disputa com André Negão tendo recebido 2.771 votos (66,2%) do total.

O pedido de impeachment faz parte do processo de investigação da Comissão de Ética do clube que averigua supostas irregularidades no contrato de patrocínio máster com a VaideBet.

Além do atual mandatário corintiano, são investigados neste processo Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) e Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico).

Dentro de campo, a equipe vive um bom momento. Apesar das eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana no mês de outubro, o Timão reagiu no Campeonato Brasileiro, espantando a ameaça do rebaixamento, e passou a sonhar com classificação à próxima Copa Libertadores. Já são cinco vitórias consecutivas, a última delas diante do Cruzeiro na última quarta-feira, 20.

