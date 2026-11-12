Em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileiro Série B, São Bernardo e Athletic-MG empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, 12, no estádio Primeiro de Maio. Com as duas equipes já com a permanência matematicamente garantida antes mesmo de a bola rolar, o confronto serviu para definir as posições finais no meio da tabela. O jogo ganhou emoção na etapa final, com todos os gols saindo nos últimos 45 minutos e o time paulista atuando com um jogador a menos na reta decisiva.

Gols rápidos após o intervalo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e terminou sem gols, com a posse de bola ligeiramente favorável aos visitantes (53%). A etapa inicial registrou três cartões amarelos, todos para o São Bernardo: Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães, Augusto e Jemerson. A história mudou logo no início da etapa final. Aos 46 minutos, Kauan Rodrigues da Silva aproveitou assistência de Yarlen Faustino Augusto e abriu o marcador para o Athletic-MG. A resposta dos donos da casa, no entanto, foi imediata: aos 50 minutos, Breno Ruan Melo Almeida balançou as redes e deixou tudo igual.

Expulsão, pênalti e empate no fim

O cenário da partida sofreu uma reviravolta aos 72 minutos. Após revisão do VAR, que alterou a marcação inicial, o árbitro aplicou cartão vermelho direto para João Vitor Rodrigues Galdino, deixando o São Bernardo com dez em campo. O segundo tempo também foi de advertências para os visitantes, que receberam quatro cartões amarelos. Mesmo em desvantagem numérica, o técnico Vinícius Bergantin promoveu alterações, incluindo a entrada de Felipe Garcia aos 75 minutos. Aos 82 minutos, o próprio Felipe Garcia cobrou pênalti e virou o jogo para os mandantes. A vantagem durou pouco. Aos 85 minutos, Gabriel Verutti Brigida Rogerio marcou para o Athletic-MG, que havia trocado seu goleiro titular Tony por Eduardo Freire de Andrade minutos antes, e decretou o 2 a 2 definitivo. Os goleiros viram bastante trabalho: Júnior Oliveira fez três defesas, mesmo número somado pelos arqueiros do time mineiro, em um duelo com cinco finalizações no alvo para cada equipe.

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Com o resultado, o São Bernardo encerra sua participação na Série B na 11ª colocação, somando 53 pontos em uma campanha de 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já o Athletic-MG termina o campeonato no 13º lugar, com 48 pontos (11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas). Contando este jogo, o balanço recente do time paulista na competição foi de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos, enquanto a equipe mineira registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte.