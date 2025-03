Caso Rojas x Corinthians terá audiência em abril; jogador pede R$ 40 mi

A novela envolvendo a saída do meio-campista paraguaio Matías Rojas do Corinthians ganhará novos capítulos a partir de abril. Nesta quarta-feira, 19, a Corte Arbitral do Esporte (CAS na sigla original) marcou para o dia 29 do próximo mês a primeira audiência sobre o caso.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O clube foi condenado em 27 de junho de 2024 pela Fifa a pagar R$ 40,4 milhões ao jogador, atualmente no River Plate, por conta de atrasos nos direitos de imagem – valor que compõe parte dos salários do atleta – e recorreu ao tribunal de apelação.

As audiências na Corte não são públicas e podem acontecer em presencialmente, por videoconferência ou em formato misto.

O cálculo do valor da indenização tem como base os valores que Rojas teria a receber até o fim do vínculo com o Corinthians, que se encerraria em junho de 2027.

Publicidade

A entidade poderia ter punido o Timão na época com um transfer ban, sanção que proíbe o registro de novos jogadores por um clube, mas optou por não fazer. O clube recorreu ao CAS.

Ao site ge, a defesa de Rojas alegou que em diversos momentos tentou negociar um acordo amigável, sem sucesso. Rojas deixou o Parque São Jorge tendo disputado apenas 30 partidas.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.