Caso Garro: exames apontam positivo para álcool e drogas em motociclista

O acidente de trânsito envolvendo Rodrigo Garro, do Corinthians, ganhou atualizações nesta quinta-feira, 9, em General Pico, na Argentina. Os exames toxicológicos em Nicolás Chiaraviglio, falecido, apontaram positivo para álcool, maconha e cocaína. O argentino também estava com a habilitação suspensa há dois anos.

As informações foram divulgadas inicialmente por Bianca Molina, da TNT Sports. De acordo com o promotor do caso, Francisco Cuenca, Nicolás tinha 1.56 grama de álcool por litro de sangue – quantidade bem maior apresentada por Garro (0.5). O argentino que faleceu no local do acidente também testou positivo para maconha e cocaína.

O Ministério Público da Argentina já havia confirmado mais cedo que Nicolás estava sem capacete no momento do acidente, com as luzes da motocicleta apagadas e transportando cocaína.

Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, no julgamento que aconteceu no último domingo. Ainda assim, e apesar de testar positivo no bafômetro, a quantidade não foi suficiente para ser considerada um agravante por álcool.

Em liberdade, o atleta se reapresentou para a pré-temporada do Corinthians no último dia 7, terça-feira.